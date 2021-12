Z chudobného chlapca hollywoodska hviezda: Prežil aj leteckú tragédiu... Dožil sa 103 rokov!

Kirk Douglas sa narodil ako Issur Danielovitch v 9. decembra 1916 v priemyselnom meste Amsterdam v štáte New York v rodine židovsko-bieloruského vysťahovalca. Detstvo prežil v chudobných štvrtiach New Yorku, kde si musel sám zháňať peniaze na živobytie i štúdium. Ako nádejný boxer mohol vďaka štipendiu navštevovať prestížnu St. Lawrence University, kde sa venoval štúdiu chémie a anglickej literatúry.

Popri pomocných prácach ako domovník sa pokúšal o prvé kroky na divadelných javiskách. Po získaní štipendia americkej Akadémie dramatických umení sa presunul na Broadway, kde jeho herecký rozlet prerušila druhá svetová vojna. V roku 1941 narukoval do služieb vojnového námorníctva a v roku 1943 sa oženil. Jeho prvorodený syn Michael prišiel na svet v roku 1944. Po skončení vojny sa opäť vrátil do divadla a druhýkrát sa oženil. Manželstvo s Annou Buydensovou trvalo od roku 1954 až do hercovej smrti.

Na striebornom plátne sa Kirk Douglas objavil prvýkrát v dráme Strange Love of Martha Ivers (1946) po boku Barbary Stanwyckovej. V prohibičnej dráme I Walk Alone (1948) si premiérovo zahral s Burtom Lancasterom. Obaja herci pôsobili tak zohrato, že do polovice 80. rokov stáli spolu pred kamerou ešte sedemkrát.

Zdroj: Paramount Pictures

V roku 1955 si Douglas založil vlastnú produkčnú firmu, ktorú nazval po matke Bryna. K jeho najlepším filmom z tohto obdobia patrí napríklad Cesty slávy (1957), Vikingovia (1958) a Posledný vlak z Gun Hillu (1959). Prelomovým v umeleckom živote Kirka Douglasa bol rok 1960 s filmom Spartakus. Dodnes nevytvoril žiadnu postavu, s ktorou bol tak identifikovaný ako s vodcom vzbúrených otrokov v starovekom Ríme. Bol za ňu nominovaný aj na Oscara.

Na túto prestížnu cenu ho nominovali aj za úlohy v dvoch ďalších filmoch - Champion (1949) a The Bad and the Beautiful (1952). Napokon ju však získal až v roku 1966, a to v špeciálnej kategórii - za celoživotné dielo.

Zdroj: Columbia TriStar Films

Na svojich filmoch spolupracoval Douglas s najslávnejšími režisérmi Hollywoodu, ako boli Billy Wilder, Howard Hawks, Vincente Minnelli, J. L. Mankiewicz a mnoho ďalších. Posledný krát sa objavil pred kamerou v roku 2004 vo filme Illusion. Prežil zrážku lietadla a vrtuľníka v roku 1991 (dvaja ľudia vtedy zahynuli, on jediný prežil) a záchvat mŕtvice v roku 1996.

Svoj život opísal v autobiografii Handrárov syn. Kirk Douglas bol držiteľom čestného Zlatého medveďa z festivalu v Berlíne, dvojnásobným nositeľom ceny Zlatý glóbus a mnohých cien z filmových festivalov celého sveta.

Herec zomrel 5. februára 2020 vo veku 103 rokov.

Zdroj: Facebook