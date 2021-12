Pripomeňte si skupinu LOJZO: Jeden zo zakladajúcich členov má narodeniny

Jozef "Očo" Ciller sa narodil 10. decembra 1952. Pochádza z Komárna, kde dral lavice na gymnáziu. Neskôr študoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline, kde bol členom skupiny Slovlik Boys.

Zdroj: lojzo.eu

Náhodné stretnutie s Mariánom Kochanským vyústilo do spojenia jeho vysokoškolskej kapely Lojzo a Slovlik Boys. Vznik skupiny LOJZO sa datuje do roku 1982. „Každý z nás robil niečo iné. Marián pesničky a my zo Slovlik Boys zase úbor, v ktorom sme vystupovali. Vyčítali nám, vraj hanobíme robotnícku triedu,“ povedal Ciller kedysi Novému času. V skupine Lojzo sa venoval hre na husliach a spevu, v niektorých skladbách použil aj trúbku.

Zdroj: TASR

Štýl skupiny LOJZO boj jedinečný, išlo o nenáročnú, zábavnú hudbu inšpirovanú jarmočnými kapelami. „Bola to Marošova idea a chcel to robiť v takomto duchu. Nám sa to páčilo, a preto sme nemienili nič iné hrať. Chceli sme sa zabávať aj my. Naša hudba sa v tom čase nikde nehrávala,“ uviedol Ciller. Svoj žáner skupina definovala ako tzv. podlahový folk.

O jej popularite svedčí aj množstvo ocenení. Najznámejšie piesne: My nie sme Taliani, Učiteľka chémie, Na centrálnom trhovisku, Anča, si drahá ako volvo, Zita Obezita, Motorová Jana, so skupinou Elán nahrali skladbu Že mi je ľúto a s Mirom Žbirkom Každý deň budú vraj Vianoce.

Aj po smrti Maroša Kochanského pokračovala kapela na žiadosť fanúšikov ďalej. „Bol veselá a silná osobnosť, šíriaca okolo seba nákazlivý smiech a radosť. Žil plnými dúškami, vychutnával si život do poslednej kvapky a dokázal strhnúť k tomu aj všetkých okolo seba,” zaspomínal si na neho Ciller pre TASR. Posledná zmienka o aktivitách skupiny LOJZO na jej oficiálnej stránke pochádza z roku 2018.

