Plukovník Potter z M*A*S*H: Fíha, táto žena zo seriálu bola jeho manželka!

Harry Morgan sa ako Harry Bratsberg narodil 10. apríla 1915 v Detroite v americkom štáte Michigan do rodiny nórskych emigrantov. Po skončení stredoškolských štúdií sa živil ako predavač, jeho snom však bola herecká kariéra. Ešte pod svojim pôvodným menom Harry Bratsberg vystupoval od roku 1937 v newyorskom divadelnom súbore Group Theatre a neskôr na Broadwayi.

Úspešná a dlhoročná filmová práca amerického herca odštartovala v roku 1942, kedy sa na plátne začal objavovať ako Henry Morgan, neskôr Harry Morgan. Debutoval vo vojnovej dráme To the Shores of Tripoli (1942). V nasledujúcich rokoch svoj talent postupne rozvíjal napríklad vo filmoch Crash Drive (1943), A Bell for Adano (1945), Yellow Sky (Žlté nebo, 1948), Dark City (Tmavé mesto, 1950), Bend of the River (Zátoka, 1952), High Noon (Na pravé poludnie, 1952) alebo Inherit the Wind (Kto seje vietor, 1960).

Zdroj: 20th Century Fox

Od 70. rokov 20. storočia sa Harry Morgan venoval najmä práci pre televíziu. Zahral si v množstve televíznych filmov i seriálov, kde stvárňoval predovšetkým komediálne úlohy. Najväčší úspech, slávu i cenu Emmy (1980) mu vyniesla postava plukovníka Shermana T. Pottera v legendárnom seriáli M.A.S.H. z prostredia mobilnej vojenskej nemocnice. "Bola to najlepšia rola, akú som kedy mal," vyhlásil herec po rokoch.

Ten si ale v úspešnom seriáli zahral najprv iba maličkú úlohu v jednej z epizód. „Aby som bol úprimný, úplne neviem, prečo mi zavolali. V treťom roku som hral trochu bláznivého generála v jednej epizóde a páčil som sa im,” povedal kedysi pre magazín Parade.

Do seriálu prepašoval aj svoju vtedajšiu manželku. Jeho prvou ženou bola Eileen Detchon, až kým v roku 1985 nezomrela. Počas nakrúcania M*A*S*H bola na stole plukovníka Pottera fotografia práve Harryho skutočnej manželky.

Zdroj: CBS

K posledným filmovým počinom Harryho Morgana patrí rodinná komédia Family Plan (Poplach v letnom tábore, 1997) a krátka snímka Crosswalk (1999).



Od roku 2002 bol herec na zaslúženom odpočinku. Zomrel 7. decembra 2011 vo svojom dome v kalifornskom Los Angeles (USA) vo veku 96 rokov. Zostala po ňom vdova Barbara Bushman Quine, s ktorou sa oženil koncom roka 1986. S prvou manželkou mal herec 4 synov, jeden z nich zomrel v roku 1989 ako 42-ročný.

Zdroj: Universal Pictures