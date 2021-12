Kveta Horváthová ako speváčka: Aha, VIDEO z Eurovízie z roku 1994!

Kveta Horváthová sa narodila 8. decembra 1976 v Bánovciach nad Bebravou. Jej sestrou je jojkárska moderátorka spravodajstva Lucia Barmošová.

V televízii začínala Kveta v mládežníckej relácii Crn-crn ešte s priezviskom Kmotorková. Okrem STV pôsobila aj v Slovenskom rozhlase, no po vzniku televízie Markíza sa presunula do Záhorskej Bystrice.

Zdroj: RTVS

Tam prešla napríklad reláciami Teleráno, Doma s Markízou, Cestoviny, Slávici na ulici, Chilli. Moderovala aj veľkú tanečnú šou Bailando po boku Vila Rozborila. V roku 2008 porodila dcéru Paulínku a po materskej sa znovu zamestnala vo verejnoprávnej televízii. Neskôr sa opäť vrátila do Markízy, kde sa stala tvárou šou Farma – odmoderovala 9. sérií, potom ju na tomto poste nahradila komička Evelyn. Okrem toho patrí do tímu relácie Reflex.

Hoci je od roku 1995 Kveta Horváthová vnímaná ako moderátorka, predtým pričuchla aj k speváckemu chlebíčku, dokonca sa predviedla najprv na turné po Slovensku a neskôr pred celou Európou. Ako 18-ročná totiž blondínka v roku 1994 spievala vokály pri vystúpení Tublatanky na Eurovízii. „Bolo to pre mňa niečo neuveriteľné, úžasné. Myslím, že z toho vystúpenia je asi päťsekundový záber aj na nás vokalistky,” povedala pred časom týždenníku Šarm.

Zdá sa však, že nikdy neuvažovala, že by sa práve spevom mohla živiť. „Hluchá nie som, čo-to vytiahnem, čo-to viem zaspievať a naozaj mi to robí radosť, ale je to pre mňa iba relax,” uviedla moderátorka.