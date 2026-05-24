Speváčka Ruslana oklamala vek: Fú, veď má 53 a... už 31 rokov je vydatá za tohto muža!

ĽVOV - V roku 2004 Ruslana vyhrala pesničkovú súťaž Eurovízia. Hoci odvtedy uplynulo 22 rokov, na speváčkinom výzore sa veľmi nepodpísali. A to už má 53 rokov a pred piatimi mesiacmi oslávila 31. výročie manželstva s Oleksandrom Ksenofontovom.
Ruslana sa narodila 24. mája 1973 v rodine učiteľky a tepelného inžiniera. Brunetka však v škole inklinovala skôr k umeleckým predmetom – hudbe, kresleniu a literatúre.
Ruslana chodila do hudobnej školy, vystupovala s detským zborom a spievala v kapelách. Vyštudovala klasickú hru na klavír a dirigovanie symfonického orchestra.
Kariéru odštartovala v roku 1996, keď vyhrala bieloruskú spevácku súťaž. A svojím prvým albumom si v roku 1998 získala veľmi pozitívne kritiky. V roku 2003 vydala album Wild Dances, následne bola nominovaná na Eurovision Song Contest 2004 a celú súťaž vyhrala.
Od súťaže ubehlo už 21 rokov a keď si pozriete profil speváčky na sieti Instagram, asi tomu len ťažko uveríte. Ukrajinka totiž vôbec nevyzerá na svojich 52 rokov. Stále nosí svoje typické dlhé vlasy ako amazonka a podľa všetkého sa udržiava vo forme aj cvičením. Navyše je u nej cítiť aj silný príklon k prírode a tradíciám.
V súkromí je Ruslana vydatou ženou. A to už poriadne dlho. V decembri 2020 oslávili s manželom už 25. výročie svojej svadby. „Dnes je to 25 rokov, čo sme sa vzali. 25 rokov ubehlo ako okamih. Láska môže byť skutočne nadpozemská,” napísala vtedy umelkyňa k spoločnej archívnej fotografii.