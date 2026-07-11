Produkcia benzínu v Rusku pokrýva v súčasnosti iba 65 % dopytu

MOSKVA - Produkcia benzínu v Rusku klesla na približne 65 % z priemernej spotreby v tomto ročnom období. Dôvodom sú intenzívne ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá vychádzala z dvoch zdrojov z ropného priemyslu a vlastných výpočtov.
Útoky Ukrajincov odstavili produkciu v mnohých rafinériách vrátane NORSI a Omsk, ktoré sú najväčšími producentmi benzínu v Rusku. Aj ďalší veľký producent benzínu, rafinéria v Saratove, bola prinútená zastaviť výrobu, uviedli zdroje z priemyslu. Zdroje, ktoré si neželali byť menované, dodali, že produkcia benzínu v súčasnom období, keď dovolenková sezóna zvyšuje spotrebu, zaostáva za dopytom zhruba o 35 %. V júni bola oproti požadovanému objemu nižšia o 25 %. Denný dopyt po benzíne dosahuje v Rusku v období najvyššej spotreby počas leta 115.000 až 120.000 ton, informovali zdroje.
Ruská vláda sa nedostatok pohonných látok snaží riešiť a postupne zastavila vývoz benzínu, leteckého paliva a najnovšie aj nafty. Zároveň začala s dovozom palív z Indie. Okrem toho už nejaký čas dováža pohonné látky z Bieloruska, pričom ich dovoz z tejto krajiny dosiahol v júni rekord. Navyše, siahla aj do rezerv. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak tento týždeň povedal, že situácia na trhu s pohonnými látkami zostáva zložitá a „je evidentné, že momentálna situácia na čerpacích staniciach vyvoláva medzi obyvateľmi obavy“. Podľa údajov priemyselných zdrojov by sa situácia na trhu mala zlepšiť v druhej polovici júla, keď by rafinérie mali obnoviť prevádzku a dodávky palív na trh sa zvýšia. Stane sa tak však iba vtedy, ak nedôjde k novým útokom na rafinérie.