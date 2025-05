Štyri manželstvá, o 42 rokov mladšia milenka: Ivana Vyskočila najviac zdrvila záhadná smrť syna!

(Zdroj: Česká televize)

Ivan Vyskočil sa narodil 21.mája 1946 v Prahe. Po gymnáziu vyštudoval a v roku 1968 ukončil DAMU. Prvé divadelné angažmán získal v Činohernom klube, neskôr prešiel do Divadla Jiřího Wolkera a hral i v Divadle SK Neumanna. Od roku 1991 je v slobodnom povolaní.

Medzi jeho najslávnejšie úlohy patrí hlavná rola vo filme Mladý muž a biela veľryba. Z ďalších filmov sú to Poslední propadne peklu alebo Smrt krásných srnců, Létajíci Čestmír, Záhada hlavolamu. Zároveň jeho seriálové úlohy sú dnes už takmer kultové – Velké sedlo, Chlapci a chlapi… a v televízii moderoval vedomostný súťažný program Risk!. Je jedným zo zakladateľov Hereckej asociácie, ktorá je známa udeľovaním ceny Thálie.

Vyskočil napísal knihu, ktorá bola vydaná pod názvom Manželky a iné lásky. Asi to nie je náhoda. Ivan Vyskočil je totiž veľký milovník žien, je štyrikrát rozvedený. O prvom manželstve Vyskočil pre idnes.cz povedal: „ Prvá žena sa volala Majka a boli sme spolu iba mesiac, to bola taká manželská generálka.“ Z druhého zväzku s bývalou modelkou Růženou Polákovou mal dve deti, syna Jána a Jakuba.

Najväčším nešťastím bola pre Vyskočila smrť syna Jakuba, ktorý bol majiteľom dopravnej spoločnosti BusLine. Polícia jeho prípad uzatvorila, že spáchal samovraždu, čo mal potvrdiť i list na rozlúčku. I napriek tomu Vyskočil sa jednoznačne vyjadril: „Nikdy neuverím, že ho k tomu niekto nedohnal,“ povedal herec, ktorý pre kafe.cz dodal: „Strelil sa neobvyklým spôsobom do srdca. Našli ho na hrádzi rybníka, to je miesto stvorené na vraždu. Ak by ste tam vystrelili z dela, tak to nikto nevie,“ domnieva sa. V programe Život ve hvězdách prehlásil: „Vyzerá to, ako keby to bolo celé na zákazku. Ešte vo februári, čo boli tri mesiace predtým, napísal syn na políciu, že sa cíti byť ohrozený na živote a že ho niekto vydiera. Keď je to majiteľ veľkej firmy, ktorá zarába obrovské peniaze, tak to je celé ako skopírované z deväťdesiatych rokov. Takzvaná samovražda, všakáno.“

Ďalší potomok – dcéra Michaela, je z manželstva s hereckou kolegyňou Ivanou Andrlovou. Veľkú lásku nakoniec ukončil nepekný rozvod. „S Andrlovou som bol pätnásť rokov. Ona so mnou ale iba trinásť, pretože už medzitým mala nejakú novú lásku. Čo mi ostávalo iného, len sa tváriť, že to neviem a čakať až ju to prejde. Ale ono to nejak neprešlo,“ uviedol web Aha jeho slová. Andrlová zasa tvrdila, že koniec manželstva pre ňu nastal v okamihu, kedy odštartoval románik Vyskočila s ďalšou manželkou Anife.

A posledné manželstvo s cudzinkou a brušnou tanečnicou, Anifé Ismet Hassan malo ráz talianskeho manželstva. Pre idnes.cz Vyskočil v rozhovore o Anife uviedol: „To dievča sa nedalo skrotiť. Celkom známa je historka ako ma raz v eufórii troška bodla nožom a za pár minút sa ma opýtala, či ma nič nebolí a či mi je dobre.“

Ivan Vyskočil s exmanželkou Anife (Zdroj: profimedia.sk)

Ani toto manželstvo nevydržalo a Vyskočilovi už dlhšiu dobu spoločnosť robí o štyridsaťdva rokov mladšia Romana Fenclová. Pre idnes.cz o ich vzťahu povedal:Prijali ho aj jej rodičia a s úsmevom doplnil:

Vyskočil sa rozhodol vo svojom veku vrátiť do divadla a dôvody potvrdil pre idnes.cz: „Zavolali mi z Divadla Broadway, tak som povedal áno. Práca sa neodmieta. A taktiež si chcem nejak zamestnať hlavu. Preto som začal chodiť na taliančinu. A predtým na španielčinu. To som sa prihlásil na Univerzitu tretieho veku. Dostal som sa až do tretieho semestra.“