Génius českého herectva: Matka mu rozbila manželstvo! A pochovaný bol v deň, kedy sa narodil

PRAHA - Jan Pivec patrí k legendám. Výnimočný a neopakovateľný herec bol zároveň pozoruhodný človek. Od jeho smrti práve uplynulo štyridsaťšesť rokov. Zomrel iba deväť dní pred svojimi 73. narodeninami. Aké bolo jeho súkromie?
Jan Pivec sa narodil 19. mája 1907 v Prahe. Bol jediným synom nožiara a zámočníka Jána Pivca a jeho ženy Františky a pôvodne sa mal stať účtovníkom v obchode. Ako sám s úsmevom hovorieval, hercom sa stal z jedného prostého dôvodu, nikdy sa nenaučil deskriptívnu geometriu. Medzi jeho najväčšie záľuby patrilo sledovanie televízie, predovšetkým športových prenosov, rád maľoval a čítal. Lásku k divadlu v ňom vzbudil jeho otec, ktorý sám chcel byť v mladosti hercom. S mamou odmalička s obľubou navštevoval divadelné predstavenia. Od školy hral na husle a spieval v zbore.
Pivec hral 35 rokov v pražskom Národnom divadle, hral v takmer 50-tich filmoch a v televízii stvárnil viac ako 20 úloh. Jeho najslávnejšou rolou bol Jago v Shakespearovej dráme Othello. Keď ho videli znalci majstrovho diela, čo sledovali jeho hry po celom svete, zašli za ním po predstavení s tým, že bol najlepší Jago, akého kedy videli. Pivcov portrét z tohto predstavenia dodnes visí v Shakespearovom múzeu v Stratforde, hneď vedľa fotografií slávnych hereckých es, akým bol sir Laurence Olivier, čo je obrovská pocta.
Herec Ján Pivec žil dlhé roky sám so svojou matkou. Po predstavení síce zašiel spláchnuť emócie do divadelného baru, pozvanie na pohárik neodmietol a rád zabával spoločnosť vtipnými historkami, ktoré sypal ako z rukáva, ale veľkú spoločnosť nemal rád a na večierky nechodieval.
V šesťdesiatych rokoch sa však do Prahy nečakane vrátila jeho prvá žena Jana Romanová a hneď ho vyhľadala v divadle. „Pivec ju búrlivo privítal a zahrnul všemožnými lichôtkami, ako skvele vyzerá a ako jej to pristane. Ona mu komplimenty opätovala. Asi po piatich minútach jej povedal, že je skvelá, že za ním prišla, ale že je tu aj jeho žena, ktorá je žiarlivá, preto sa s ňou musí rozlúčiť. Keď odišla, obrátil sa na nás a povedal: ‚Ježišmarja, tá zostarla, tá ale zoškaredela... Ja som ju ani nemohol spoznať, ako strašne vyzerala. A čo to mala na sebe, preboha... Hotové strašidlo,'“ opisoval s úsmevom redaktorovi webu Prima Ženy počas života Pivcov herecký kolega Ján Skopeček.
Celý život mal pod sklom písacieho stola indické príslovie: „Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali a ty si sa usmieval, až ho budeš opúšťať.“ Či sa mu to podarilo, ťažko povedať, jedno je však isté: „Pivec bol génius. Najlepší herec, akého som poznal. Hovorilo sa o ňom všeličo. Že je na peniaze, nevrlý uhundranec, cholerik, vyrývač, frfloš, nepríjemný človek... Ale on bol jednoducho svojský. Bol svojím spôsobom unikát. S úžasným zmyslom pre humor. Takí ľudia, ako bol on, sa nerodia každý deň. Bol to vzácny človek,“ povedal na jeho adresu herec Jan Skopeček.