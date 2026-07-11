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Peklo v CHORVÁTSKU: Rodinka si prišla užiť dovolenku, s tromi deťmi a bábätkom museli náhle UTIECŤ z pláže!

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Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

ŽIVOGOŠĆE- Dovolenka pri Jadrane sa pre jednu rodinu zmenila na nepríjemný zážitok, na ktorý len tak nezabudne. Spor o parkovanie na obľúbenej pláži Velika Duba v chorvátskom letovisku Živogošće mal podľa ich slov vyústiť do urážok, kriku a odchodu celej rodiny s malými deťmi z pláže.

Ako informoval miestny portál Danas, rodina tvrdí, že po dlhoročných návštevách tejto lokality zažila tento rok úplne odlišný prístup. Muž opisuje, že spolu s manželkou a deťmi prišli na pláž ako po iné roky. Manželka ho však tentoraz iba vysadila s tromi deťmi vrátane deväťmesačného bábätka a následne odišla autom do Makarskej, odkiaľ sa mala po niekoľkých hodinách vrátiť.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Práve vtedy mal podľa jeho slov prísť pracovník parkoviska a žiadať zaplatenie parkovného. Otec rodiny mu vraj pokojne vysvetlil, že vozidlo už na mieste nie je a parkovné bez problémov uhradí po návrate manželky. Zamestnanec však údajne odmietol akúkoľvek výnimku.

Majiteľa nezaujímalo prečo vlastne prišli, chcel, aby odišli

Rodina tvrdí, že situácia sa tým neskončila. Muž opisuje, že ich následne zastavil aj majiteľ priľahlého podniku, ktorý mal vysvetľovať, že nechce, aby návštevníci vyložili veci a následne parkovali inde. Otec sa vraj snažil argumentovať tým, že sú pravidelnými hosťami, každý rok zaplatia parkovanie a využívajú aj miestny bar, kde si dávajú kávu, nápoje či zmrzlinu.

Podľa jeho výpovede sa však diskusia stále vracala k parkovaniu. Tvrdí, že keď sa opýtal, či podniku neprekážajú ani hostia, ktorí zaparkujú inde, ale prídu si sadnúť na občerstvenie, dostal stručnú odpoveď. Muž mal údajne vyhlásiť, že ide o jeho pozemok a pravidlá určuje on.

Krik a urážky

Najväčší šok však mal prísť približne o polhodinu neskôr. Na pláž podľa tvrdenia rodiny dorazila mužova sestra s 12-ročnou dcérou. Obe vraj prišli pešo cez plytčinu a boli rozrušené. Sestra mala vypovedať, že muž sa za nimi rozbehol a kričal na nich: „Vypadnite, dobytok! Zmiznite z mojej zeme!“

Rodina tvrdí, že dievča bolo vystrašené a rozplakalo sa. Otec opisuje, že keď videl uplakané deti a vystresovanú sestru, prestal riešiť spor o parkovanie. Spoločne zbalili veci a z pláže odišli.

Peklo v CHORVÁTSKU: Rodinka
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 (Zdroj: Getty Images)

Odchod podľa jeho slov pripomínal útek. Známy ich čakal autom na ceste, pričom ich musel odviezť na dvakrát, keďže bolo príliš veľa ľudí aj batožiny. Rodina zároveň tvrdí, že osoby zapojené do konfliktu ich počas odchodu viackrát míňali autom a kričali aj na vodiča, aby odišiel.

Napokon zamierili do neďalekého Drveniku, kde podľa vlastných slov bez problémov zaplatili parkovanie, posedeli si pri káve a deťom kúpili zmrzlinu.

Nešlo vraj o peniaze

Muž zdôrazňuje, že problémom nikdy nebola cena parkovného. Tvrdí, že je pripravený zaplatiť za parkovanie kdekoľvek, no prekážal mu spôsob komunikácie. Podľa neho by rodiny s malými deťmi nemali byť vystavované kriku, urážkam ani zastrašovaniu.

Zároveň dodáva, že nespochybňuje vlastnícke práva ani pravidlá na súkromnom pozemku. Chcel vraj len upozorniť na to, čo jeho rodina zažila, aby sa ostatní návštevníci mohli sami rozhodnúť, či chcú na tomto mieste tráviť dovolenku.

Portál tiež uviedol, že oslovil osoby spravujúce parkovisko so žiadosťou o stanovisko k opísaným udalostiam. V čase zverejnenia článku však ich vyjadrenie ešte nemal k dispozícii. Podľa portálu sa zároveň nepodarilo dohľadať ani jednoznačné verejne dostupné údaje o subjekte, ktorý parkovisko prevádzkuje.

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