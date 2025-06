Nové vedenie STVR má VEĽKÉ PLÁNY: Návrat Slovenska na EUROVÍZIU... Po 14 rokoch!

(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Slovensko svoje zastúpenie na obľúbenej hudobnej súťaži Eurovision Song Contest v posledných rokoch nemá. Naposledy nás reprezentoval Miro Šmajda, ktorý vystupoval pod menom Max Jason Mai a skladbou Don't Close Your Eyes. Vtedy sa písal rok 2012. Po dlhých 14 rokoch by sa však naša krajina mohla projektu opäť zúčastniť. Hlási to nové vedenie STVR!

Eurovision Song Contest patrí k obľúbeným hudobným projektom, ktorý každoročne sleduje obrovské množstvo divákov po celom svete. No zatiaľ čo naši západní susedia sa súťaže zúčastňujú každý rok, Slovensko na nej už nejaký čas chýba. Naposledy nás na Eurovízii reprezentoval Miro Šmajda v roku 2012... No po dlhých 14 rokoch by sa naša krajina do súťaže mohla vrátiť.

Informáciu pre poľský portál ESCSpot potvrdil PR manažér STVR Filip Púchovský. Vyjadril sa však, že problémom je nedostatok financií, keďže Slovensko nevyužívalo zdroje od sponzorov. No v prípade priaznivých rozpočtových a umeleckých podmienok by sa vraj naša krajina do medzinárodnej pesničkovej súťaže mohla vrátiť.