Unikátny projekt na východe zožal úspech: Retrovlaky lákajú davy, organizátori museli pridať vozeň

KOŠICE - Z Košíc v sobotu slávnostne vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Uviedol to riaditeľ Detskej železnice Ľubomír Lehotský.
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„Dnes sme vypravili druhý zo série turistických vlakov, ktoré sme pripravili v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Košickým samosprávnym krajom a s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Sú to turistické nostalgické vlaky, ktoré vypravíme každú sobotu do iného kúta Košického kraja,“ uviedol Lehotský.
Podľa jeho slov je záujem o cestovanie veľký. Organizátori sú pripravení aj na prepravu cyklistov, pre ktorých vypravujú osobitný historický vozeň. „Minulý týždeň to bolo do Slovenského raja zo severu, dnes sme vyrazili na Gemer, budúci týždeň jazdíme do Slovenského raja z juhu. Potom budeme zdolávať Slovenský kras pomocou parnej lokomotívy,“ priblížil Lehotský.
Projekt letnej turistickej dopravy spája nostalgické jazdy s ekologickým objavovaním Košického kraja. Každú letnú sobotu má vlak vyraziť do inej časti regiónu. Do prevádzky budú nasadené motorové vlaky, elektrický Pantograf i parný rušeň Štvorkolák.
K vybraným vlakovým spojom organizátori zabezpečili aj bezplatné autobusové prípoje, ktoré turistov odvezú k miestam mimo železničných tratí, napríklad do roklín Slovenského raja, obce Háj alebo Zádielu. Súčasťou projektu je aj Zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém typu „hop on hop off“. Umožní aj prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality dolného Zemplína a Tokaja.