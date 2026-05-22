Katka Brychtová sa synom často nechváli: Aha, aký fešák!

BRATISLAVA - Moderátorka a herečka Katarína Brychtová je dvojnásobnou mamou. Dcéru Katku už verejnosť pozná, keďže sa so svojou známou mamou ukázala už aj v spoločnosti. Syn Jakub až tak známy nie je...
Katarína Brychtová sa narodila 22. mája 1967. Vyštudovala VŠMU a hosťovala v SND, v Astorke či Radošinskom naivnom divadle.
Objavila sa v niekoľkých filmoch a seriáloch. Je známa aj ako dabingová herečka, okrem Jennifer Aniston v Priateľoch prepožičala hlas napríklad Jennifer Love Hewitt v Stratených dušiach či Teri Hatcher v Zúfalých manželkách. Nahovorila aj Kevinovu mamu v sérii Sám doma... Popri herectve si vybudovala tiež kariéru moderátorky, najprv pôsobila v rádiu a neskôr v televízii. Navždy s ňou bude spätý program Pošta pre teba.
Katka pochádza z troch súrodencov a tiež vždy chcela tri deti, nakoniec manželovi, chirurgovi Ivanovi Brychtovi porodila len dve. Majú spolu dcéru Katku (37) a syna Jakuba (31).
Katka mladšia je už tiež verejnosti známa – jej tvár sa objavila v médiách, keď zo svojej mamy urobila babičku. Objavila sa s ňou aj v spoločnosti na jednom z krstov. Aktuálne už má tri deti a žije s rodinou v Amerike.
Syn ju síce vnúčatami ešte neobdaroval, ale priateľku má už niekoľko rokov, tak možno... Jakub študoval filmovú produkciu a pracuje v postprodukčnej firme. Aj keď známy byť netúži, svojho času sa objavil na profile svojej mamy, keď ju prišiel podporiť do jednej kaviarne, kde sa konajú vedomostné kvízy. Aha, aký fešák!