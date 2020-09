Slávny herec so slávnou dcérou: Aj táto hollywoodska hviezda vraj pochádza zo Slovenska!

Tony Curtis, vlastným menom Bernard Herschel Schwartz sa narodil 3. júna 1925 v americkom New Yorku v rodine maďarských prisťahovalcov, ktorí odišli do USA za lepším životom. Tony Curtis (toto meno prijal v roku 1948) až do svojich piatich až šiestich rokov ovládal len maďarčinu. Pri pôvode jeho matky sa však často skloňuje aj bývalé Československo.

Jeho otec sa narodil v dnešnej dedine Matészalka na východe Maďarska. Vo svojej autobiografii z roku 2008 herec napísal, že jeho matka sa narodila "medzi Maďarskom a Československom". V dvoch televíznych rozhovoroch v súvislosti s vydaním životopisnej knihy povedal, že matka sa narodila "v Československu" a že jeho pôvod je československý a židovský. Uvádza to internetová stránka Pittsburskej univerzity v časti Slovenské štúdie.

Zdroj: MGM

Podľa Martina Votrubu z Pittsburskej univerzity sa Curtisova matka Ilona (Helen), rodená Kleinová, narodila v roku 1902 v obci Stráňany, ktoré sú teraz začlenené do Michaloviec. Do USA emigrovala so svojou matkou v roku 1921, kde stretla svojho budúceho manžela Ema (Emmanuela) Schwartza. Tony Curtis spomínal, že jeho rodičia doma vždy hovorili po maďarsky a že cítil blízkosť k maďarskej kultúre.

Denník Sme v čase Curtisovej smrti na svojej webstránke napísal, že Curtisova matka pochádzala z Vaľkova pri Poltári. Pre noviny to povedala hercova sesternica Mariana Fedorová. Podľa jej informácie bola Helena Kleinová Slovenka a narodila sa vo Vaľkove pri Poltári. "Bola to sestra môjho otca," povedala Fedorová. Podľa nej odišla do Ameriky v roku 1923.

Počas druhej svetovej vojny slúžil budúci herec u amerického námorníctva, najskôr na lodi USS Proteus (AS-19), potom na ponorke, s ktorou sa zúčastnil na vojne v Pacifiku a bol svedkom kapitulácie Japoncov v Tokijskom zálive. Po návrate z armády sa dobre vyzerajúci mladík dal na štúdium herectva.

Zdroj: MGM

Ako 23-ročný prijal Bernard Schwartz ponuku na spoluprácu so spoločnosťou Universal Pictures. Práve vtom čase si zmenil aj meno. Čoskoro sa presadil v dobrodružných snímkach a westernoch, ako boli napríklad Winchester '73 (1950), Kansas Raiders (1950) alebo Houdini (1953).

Začínajúci herec sa už po prvých filmoch stal idolom hlavne mladých Američaniek. Neskôr zaujal rolou bezohľadného Sida Falca v dráme z novinárskeho zákulisia Sweet Smell of Success (Sladká vôňa úspechu, 1957). Nemenej podarený výkon, ktorým si vyslúžil nomináciu na Oscara (1959), predviedol po boku Sidneyho Poitiera v protirasistickom filme The Defiant Ones (Útek v reťaziach, 1958).

Medzinárodnú popularitu Curtisovi vyniesla legendárna komédia Some Like It Hot (Niekto to rád horúce, 1959). Vo svojej životnej úlohe stvárnil saxofonistu Joea, ktorý v ženskom preoblečení uteká so svojím partnerom v podaní Jacka Lemmona pred mafiou a behom angažmán v dievčenskom orchestri sa zamiluje do krásnej speváčky Sugar, ktorú si zahrala hviezdna Marilyn Monroeová.

Zdroj: MGM

Obdobné komické typy bláznivých milovníkov stvárnil herec napríklad i v snímkach Operation Petticoat (Operácia spodnička, 1959), 40 Pounds of Trouble (40 libier ťažkostí, 1962) alebo The Great Race (Veľké preteky, 1965).



Obsadzovaný Curtis sa objavil aj vo vážnejších úlohách. V známom horore Rosemary's Baby (Rosemary má dieťatko, 1968) režiséra Romana Polanského hral po boku Mie Farrowovej. Diváci ho mohli vidieť aj v adaptácii románu Agaty Christieovej The Mirror Crack'd (Rozbité zrkadlo, 1980) či v akčnej dráme The Immortals (Nesmrteľní, 1995). Spolu s Rogerom Moorom sa objavili v úspešnom dobrodružnom televíznom seriáli Persuaders! (1971).



Súkromný život obľúbeného umelca bol rovnako pestrý ako jeho filmová kariéra. Ženil sa dokopy šesťkrát. S prvou manželkou mal dcéru Jamie-Lee, neskôr známu herečku. V otcových stopách išli aj ďalšie dve dcéry Kelly a Allegra. Hercov syn Nicolas zomrel v roku 1994 na predávkovanie drogami.