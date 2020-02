Španielske úrady pátrajú po 143 migrantoch, zmizli v Atlantickom oceáne

Helena Maleno z ľudskoprávnej organizácie Walking Borders pre agentúru The Associated Press povedala, že migranti, medzi ktorými sú aj ženy a deti, zrejme vyrazili zo severozápadného pobrežia Afriky, a to medzi piatkom a sobotou.

I keď vlani klesol počet ľudí, ktorí prišli do Španielska vodnou cestou o 50 percent, zdvojnásobil sa počet tých, ktorí podstupujú nebezpečnú trasu na Kanárske ostrovy. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu tam vlani prišlo o život minimálne 210 ľudí.