Európska únia s obavami sleduje prúd migrantov z Turecka, povedala šéfka Európskej komisie

"Našou najvyššou prioritou v tejto fáze je zaistiť, aby mali Grécko a Bulharsko našu plnú podporu. Sme pripravení poskytovať ďalšiu pomoc, aj prostredníctvom Frontexu, na pozemnej hranici," napísala šéfka eurokomisie na Twitteri. Frontex je Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Niekoľko hodín pred tým turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že Turecko otvorilo svoje hranice s dvoma členskými krajinami EÚ - Gréckom a Bulharskom - pre migrantov, keďže už ďalej nemôže zvládať nápor ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie.

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ chcú prerokovať situáciu okolo Turecka budúci štvrtok a piatok na neformálnom zasadnutí v chorvátskej metropole Záhreb. Podľa tlačovej agentúry DPA to potvrdila v sobotu hovorkyňa diplomatickej služby EÚ Virginie Battuová. Podľa nej však bola téma Turecka zaradená na program zasadnutia už dávnejšie.

Grécky štátny rozhlas a televízia medzitým informovali, že tamojší minister zahraničných vecí Nikos Dendias požiadal v sobotu o zvolanie mimoriadneho ministerského stretnutia na úrovni EÚ vzhľadom na očakávaný prílev migrantov z Turecka. Neformálne zasadnutie bude v Chorvátsku, lebo momentálne plní úlohy predsedníctva v Rade EÚ.

Turecko na základe dohody z roku 2016 súhlasilo so zastavením prílevu migrantov do Európy výmenou za finančnú pomoc určenú na starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v tejto krajine. Ankara odvtedy opakovane protestovala, že EÚ túto dohodu nedodržiava. Turecký prezident Erdogan vyhlásil, že na západných hraniciach Turecka sa od piatka zhromaždilo 18.000 migrantov, pričom ich počet by tam mohol v priebehu soboty dosiahnuť 30.000. Grécka vláda zase oznámila, že bezpečnostné zložky zabránili 4000 migrantom v prekročení hranice s Tureckom.