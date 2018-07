Príval migrantov do Talianska sa spomalil: Napriek tomu sú ich stále tisíce

Utečenci v Ríme, Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

RÍM - Do 4. júla tohto roku tohto roka prišlo do Talianska po mori celkovo 16.687 migrantov, čo predstavuje pokles o 80,4 percenta oproti tomu istému obdobiu v roku 2017. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú vo štvrtok poskytlo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.