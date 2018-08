Tuniský prezident je absolútnym vzorom: Jediným rozhodnutím si získa milióny ľudí

Tuniský prezident na Deň žien ohlásil zrovnoprávnenie pohlaví pri dedení

Zdroj: TASR/AP Photo/Hassene Dridi

TUNIS - Tuniský prezident Al-Bádží Qáid as-Sabsí, ktorý má už dlhé roky povesť najväčšieho reformátora v moslimskom svete, v pondelok vyhlásil, že naďalej trvá na zrovnoprávnení žien a mužov v súvislosti s dedením. Právnu úpravu, ktorá obe pohlavia v tejto veci zrovnoprávni, chce predložiť do parlamentu už na jeho najbližšej schôdzi, teda v októbri. Podľa tradičného islamského práva muži dedia dvakrát toľko ako ženy, to však podľa prezidenta nemá nič spoločné so spravodlivosťou.