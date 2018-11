Žalostný pohľad na Michala z markizáckej Farmy: Skončil v slzách... Čo sa mu to stalo?!

Bývalý Muž roka sa zosypal potom, ako mu posol doniesol balíček s listom. Bol to vôbec prvý list, ktorý od začiatku šou dostal. Už sme si zvykli, že pošta farmárov väčšinou rozcíti a inak tomu nebolo ani tentokrát. Povzbudivé slová od rodičov ho síce potešili, no Michal sa musel vzdať masky, ktorú si doteraz pred všetkými strážil. Po prečítaní listu totiž doslova vybuchol do plaču a utešovať ho museli hneď niekoľkí farmári. Nakoľko boli ich reakcie úprimné, to už musia posúdiť diváci.

Zdroj: Tv Makíza ​

Po pár minútach však model obrátil a na zásielku od rodiny sa posťažoval: "Nemali nič radšej posielať," zhodli sa s Danielou Urbanovou (23), ktorá rovnako dostala poštu od rodiny. "Nechcel som nič, absolútne". Žeby sa hanbil za svoje slzy?

Po tom ako šou opustila Lívia Chvostíková (21), zostáva Michalovým najbližším spoločníkom Martin Šmahel (36) a na Farme trávia väčšinu času spolu, oddelení od ostatných súťažiacich. Možno aj práve preto sa stávajú terčom uštipačných poznámok a intríg, o ktoré momentálne v šou nie je núdza. Uvidíme, ako sa bude "dvojica" držať v nasledujúcich dňoch.