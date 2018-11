Markíza reaguje na obvinenie z týrania zvierat: Takto to bolo naozaj… Pštrosa utratili na mäso!

Oficiálne stanovisko Markízy bolo zverejnené na ich webovej stránke a uvádzame ho v plnom znení:

Reality šou Farma sa nakrúcala niekoľko mesiacov, či už v každý pracovný alebo víkendový deň. Je pochopiteľné, že nie všetok nakrútený materiál sa použije do odvysielaných epizód, a tak diváci nevidia úplne všetko. Ani to, čo sa deje celé dni so zvieratami. Divák síce videl dramatické a smutné chvíle, keď zahynuli na Farme dve prasiatka a boj s chorobou prehral aj pštros. Nevideli však všetko, čo sa dialo za kamerami. Všetky hospodárske zvieratá, ktoré sa nachádzajú na Farme, sú riadne prihlásené v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline, kde bola zaregistrovaná aj celá Farma.

„V súvislosti s tvrdeniami vo vyššie menovanom článku by sme radi uviedli, že čo sa týka zranenia pštrosa na Farme, takéto zranenie je podľa majiteľa a veterinára u tohto druhu zvieraťa úplne bežné. Samozrejme, že sme ich oboch privolali bezprostredne po zranení pštrosa," vysvetlili nám z produkčného tímu šou Farma. Podľa vyjadrenia majiteľa pštrosa aj veterinára nie je možné takéto zranenie vyliečiť vonkajším zásahom. „Buď sa zranená šľacha časom vylieči sama alebo nie. Odporučili nám preto nechať pštrosa na Farme určitý čas v pokoji a počkať si, či sa vylieči. Keďže sa tak nestalo, pštrosa sme vrátili majiteľovi, ktorý ho dal následne utratiť na mäso, čo už však išlo mimo nás, nakoľko bol pštros jeho majetok," potvrdil nám produkčný tím.

O zranení jedného zo pštrosov bol veterinár okamžite informovaný. Zachrániť sa ho však nepodarilo. Zdroj: TV MARKÍZA

„Zranenie nespôsobil žiadny farmár, nebolo spôsobené ani nedbanlivosťou alebo nedostatočnou starostlivosťou, pštros si ho spôsobil sám," dodali. Čo sa týka prasiatok, podľa vyjadrenia veterinára je bežné, že prasnica čerstvo narodené prasiatka priľahne. Niekedy sa najslabšie prasiatka nedokážu presadiť pri saní mlieka. V danom prípade Farmári dokonca slabým prasiatkam pomáhali sa prisať. Všetky zvieratá boli pod odborným dohľadom veterinára, ktorý zvieratá pravidelne v päťdňových intervaloch kontroloval a bol v nepretržitej pohotovosti.

O život prišli aj čerstvo narodené prasiatka, Podľa veterinára však ide o síce smutný, no úplne bežný prípad. Zdroj: TV MARKÍZA

„Zároveň je preukázateľné, že všetky výkony realizované v súvislosti so zvieratami na Farme boli zaznamenané, o čom svedčia doklady, ktoré sme zaslali Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Senici (ďalej len RVPS) v súčinnosti s naším veterinárom, keďže bol podaný podnet na RVPS bližšie nešpecifikovanou organizáciou. RVPS si je vedomá, že máme všetky podklady a náležitosti v poriadku, avšak zo zákona sú povinní konať na základe akéhokoľvek podnetu," vyjadrilo sa právne oddelenie televízie.