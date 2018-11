FOTOREPORTÁŽ Vo voľbách odovzdali svoje hlasy premiér, exprezidenti i Kiska: Odkazy voličom

K volebným urnám od rána pristupovali ľudia z miest a obcí na Slovensku, ktorí si dnes volia svojich zástupcov. Okrem ľudí boli voliť aj politici. Podľa nich je dôležité, aby ľudia šli voliť, pretože rozhodujú o osude svojich miest na najbližšie štyri roky.

Peter Pellegrini

Premiér Peter Pellegrini bol na voľby pripravený, predtým si prečítal zoznam kandidátov. Zároveň sa vyjadril, že ho nízka účasť neteší a bol by rád, keby sa tento trend znižovania účasti zastavil.

„Je dôležité, aby ľudia využili svoje právo a išli voliť. Všetky dane, ktoré odvádzajú pracujúci a živnostníci, neplynú do štátnej pokladnice, ale 70 percent ide mestám a obciam, 30 percent vyšším územným celkom,“ uviedol Pellegrini.

„Ani jedno euro z výplaty človeka na Slovensku nejde do štátnej pokladnice. Preto je nesmierne dôležité, aby prišli dnes voliť, aby si vybrali ľudí, ktorí povedú naše mestá a obce nasledujúce štyri roky,“ zdôraznil premiér, ktorý odvolil v Banskej Bystrici.

Andrej Kiska

Prezident Andrej Kiska dnes dopoludnia odovzdal svoj hlas v komunálnych voľbách spolu so svojou manželkou v rodnom Poprade. Podľa prezidenta sú tieto voľby jedinečnou príležitosťou ukázať, ako si predstavujeme slušné Slovensko, a zároveň vyzval všetkých občanov aby išli voliť.

Komu dal prezident svoj hlas si nechal pre seba. „V každých voľbách sa rozhoduje o niečom inom,“ povedal. „Ide o dosť veľa. Ide o 1,4 miliardy z verejných zdrojov,“ povedal na adresu volieb.

Okrem primátorov a starostov si dnes volíme aj poslancov a poslankyne mestského, čo obecného zastupiteľstva.

„Rozhodnutie nebolo jednoduché, v našom volebnom obvode sme vyberali spomedzi 64 kandidátov na poslancov, mali sme čo robiť,“ dodal s úsmevom prezident. Prezidentský pár zaželal členom okrskovej volebnej komisie vysokú volebnú účasť a príjemné voľby.

Andrej Danko

Krátko po piatej odvolil aj Andrej Danko. Jeho hovorca predtým ubezpečil, že sa stihne zo zahraničia vrátiť a odvoliť. Poukázal na dôležitosť zúčastniť sa hlasovania. Svoje občianske právo využil v obci Miloslavov-Alžbetin dvor, okres Senec. Do volebnej miestnosti prišiel po 17:00.

Poukázal hlavne na tých ľudí, ktorí v spoločnosti všetko kritizujú. „Nemusia sa ľuďom páčiť politici, ktorí sú dnes v politike, ale je veľmi dôležité, aby nie každý len hundral, ale aby aj do politiky išiel, pretože slúžiť ľuďom a slúžiť verejnosti je oveľa ťažšie ,ako som si ja predstavoval na začiatku,“ vyhlásil Danko.

„Komunál je aj taká dobrá príprava možno na väčšiu politiku. Pre mňa je to naozaj dnes aj o tom, aby som vo svojom regióne, vo svojej obci niečo zmenil," uviedol. „Pre mňa sú komunálne voľby také zvláštne voľby, lebo mňa dostali do politiky,“ povedal Danko a doplnil, že slúžiť ľuďom a verejnosti je oveľa ťažšie, ako si predstavoval na začiatku.

Danko uviedol, že čo sa týka pomeru samospráv, obcí a štátu, systém je dobre nastavený. Priestor na zmeny vidí v kompetenciách vyšších územných celkov.

Robert Fico

Robert Fico sa dnes takisto zúčastnil komunálnych volieb. Spolu so svojou manželkou Svetlanou odovzdali svoj hlas.

„Ako každý občan som si nenechal ujsť možnosť voliť v komunálnych voľbách a vybrať si svojich zástupcov vo vedení samospráv na najbližšie 4 roky. Dúfam, že účasť prekoná tú spred štyroch rokov. Nájdite si, prosím, čas a choďte dnes voliť,“ uviedol na sociálnej sieti.

Ivan Gašparovič

Podľa exprezidenta Ivana Gašparoviča rozhodujeme o svojom osude my sami, preto si musíme nájsť dôveryhodných ľudí.

„Ja si myslím, keďže trochu mám záujem o niečo, čo by malo byť v štáte dobre, že si to robíme my sami ľudia. Musíme nájsť takých, ktorým dôverujeme, aby tomu pomohli. Aj dnes som išiel a hľadal som tých, o ktorých si myslím, že by mohli spraviť niečo pozitívne pre našich občanov,“ povedal Gašparovič.

„Ja si vyberám kandidátov podľa veku a vzdelania a to určite vyjde,“ dodala jeho manželka.

Rudolf Schuster

Exprezident Rudolf Schuster takisto dnes pristúpil k voľbám zodpovedne. Dokonca dal budúcemu primátorovi Košíc nejaké rady.

„V Košiciach je to veľmi zložité, pretože vieme, kto sa uchádza post primátora. Nechajme sa prekvapiť, kto vyhrá. Na strane druhej, mnohí, ktorí by mohli byť zvolení, tí sa neprihlásili za kandidáta. Neviem prečo, ale nie všetci majú odvahu uchádzať sa o miesto primátora, starostu, alebo poslanca,“ povedal novinárom Schuster po tom, čo odvolil.

Schuster na margo volebnej kampane uviedol, že zodpovedá tomu, čo sa deje aj v parlamente. „Žiaľ, správame sa k sebe ako nepriatelia, aj v meste aj v parlamente, ako keby opozícia nesmela mať dobrý nápad, ktorý nemožno vypočuť, nie to ešte realizovať,“ povedal Schuster.

Ivo Nesrovnal

Aj Ivo Nesrovnal prišiel spolu s rodinou odvoliť. Podľa neho sa dnes rozhoduje o osude Bratislavy.

„Dnes sa rozhoduje, či mesto bude pokračovať v zmenách a či pôjde ďalej aj dynamika alebo naopak budeme odovzdávať priestor politickým stranám alebo neskúseným začiatočník. O výsledku rozhodnú Bratislavčania,“ povedal Nesroval.

„Dnes mám aj rodičovské povinnosti, musím navariť obed, kočíkovať a ešte sa pôjdem poprechádzať po meste a porozprávať sa s ľuďmi,“ povedal.

Matúš Vallo

Matúš Vallo musel na odovzdanie hlasu čakať v rade. Voľby mu trvala podľa jeho slov len pár sekúnd.

„Kandidátov som si vyberal podľa toho, či budú schopní priniesť zmenu, ktorú si myslím, že ľudia chcú a je potrebná pre naše mesto a pre našu krajinu,“ povedal Vallo.

Rozhodovanie mu trvalo asi dve sekundy. „Som absolútne pravidelným voličom.“ Na sociálnej sieti poďakoval za každý hlas.

Ján Mrva

Ján Mrva prišiel odovzdať svoj hlas s rodinou. „Myslím, že mám veľkú šancu na úspech, pretože som kandidátom veľkej pravicovej demokratickej opozície a mám pocit, že finiš bol výborný,“ uviedol Mrva.

Zvyšok volebného dňa strávil v rodinou. „Tak už je odvolené a konečne po štyroch mesiacoch opäť behanie v našich prekrásnych Malých Karpatoch,“ uviedol na sociálnej sieti.

„Beh bol pre mňa vždy relax a po dlhej dobe si môžem takýmto spôsobom oddýchnuť. Som šťastný, že som sa narodill v Bratislave a že tu žijem,“ dodal.

Václav Mika

Okolo ôsmej prišiel odvoliť aj Václav Mika. Sprevádzala ho jeho partnerka Kristína. „Volil som zmenu a skúsenosť,“ povedal a dodal, že nebol ovplyvnený len emóciami.

„Celé je to pre mňa nová skúsenosť, spoznal som nových skvelých ľudí,“ uviedol. „Je to pre mňa obohatenie, dozvedel som sa, čo Bratislavčania chcú,“ uviedol a dodal, že je pravidelným voličom.

Výsledky si netrúfal odhadnúť. „Beriem to s pokorou, rozhodnú voliči. Je taká atmosféra, že to môže byť tesný súboj,“ dodal.

