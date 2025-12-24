Vianočný stromček vysychá už na Štedrý deň? TOTO okamžite spravte! Experti varujú, čas na záchranu sa kráti

LONDÝN – Živý vianočný stromček je pre mnohé rodiny symbolom sviatkov, no jeho krása a vôňa nemusia vydržať až do Vianoc. Záhradnícky odborník upozorňuje na chyby, ktoré ľudia opakujú každý rok a ktoré môžu viesť k rýchlemu vysychaniu stromčeka ešte pred Štedrým dňom.
Každoročne sa len vo Veľkej Británii predá osem až desať miliónov živých vianočných stromčekov. Nie všetky však dokážu udržať svieži vzhľad a typickú vôňu ihličia počas celého sviatočného obdobia. Podľa Williama Mitchella, záhradníckeho experta a majiteľa škôlky Sutton Manor Nursery, je najčastejším problémom nesprávna starostlivosť hneď po prinesení stromčeka domov.
Mitchell odporúča, aby ľudia po odstránení ochrannej sieťky odrezali jeden až dva centimetre zo spodnej časti kmeňa. Ako píše na svojom webe The Mirror, tento krok je kľúčový, pretože umožní stromčeku efektívne prijímať vodu. Ak sa kmeň neoreže, póry zostanú upchaté živicou a strom nebude schopný hydratácie, aj keď je pravidelne polievaný.
Nikdy nezabudnite na pravidelnú zálievku
Odborník zároveň varuje pred umiestňovaním stromčeka do piesku alebo pôdy. Takýto postup podľa neho výrazne znižuje schopnosť stromu prijímať vodu a urýchľuje jeho vysychanie.
Dôležitou súčasťou starostlivosti je aj pravidelná zálievka. Stromček by mal mať neustály prístup k vode, pričom denne potrebuje približne jeden až dva litre. Minimálne množstvo by nemalo klesnúť pod pol litra denne. Spodná časť kmeňa by mala byť trvalo ponorená aspoň v niekoľkých centimetroch vody. Mitchell zároveň vyvracia rozšírený mýtus o používaní cukru alebo sladených nápojov – podľa odborníka úplne postačuje čistá voda.
Kde v interiéri by mal stáť?
Pozornosť by mali ľudia venovať aj umiestneniu stromčeka v interiéri. Teplo z radiátorov, krbov alebo iných zdrojov vykurovania môže výrazne skrátiť jeho životnosť. Ideálne je umiestniť stromček do chladnejšej časti miestnosti, prípadne k oknu, kde má prístup k čerstvému vzduchu.
Ak stromček nie je pravidelne polievaný a je vystavený teplu, začne rýchlo vysychať, opadávať a môže vydávať nepríjemný zápach. Takýto stav podľa odborníka dokáže výrazne narušiť sviatočnú atmosféru a sklamať najmä v deň Vianoc.