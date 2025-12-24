PIKOŠKY z Princeznej ze mlejna: KRÁDEŽ kulisy, vylepšená Eliška a... Čerta stvárnila táto Slovenka!

BRATISLAVA - Rovnako ako trilógia Slunce, seno či Kameňáky, aj rozprávky Princezná ze mlejna patria ku kultovým počinom režiséra Zdeňka Trošku. Príbeh o princeznej patrí medzi najobľúbenejšie české rozprávky 90. rokov. Ale vedeli ste, že počas natáčania ukradli legendárny mlyn? Alebo, že Eliška nosila parochňu? A aha, čerta stvárnila táto slovenská herečka!
Zdeněk Troška má na svojom konte veľa počinov - Česi aj Slováci milujú jeho Slunce, seno..., Kameňáky aj Babovřesky. A kultovými sa stali aj rozprávky o Princeznej ze mlejna. Tá mala premiéru v roku 1994 a odvtedy ju diváci milujú. Hlavné postavy Jindřicha a Elišky v nej stvárnili herci Radek Valent a Andrea Černá.
Obaja sa dodnes venujú herectvu, no zatiaľ čo Radek ešte pred 10 rokmi aktívne hral pred kamerami, Andrea sa už roky fanúšikom prihovára skôr z rozhlasových programov a divadelných dosiek. Neodmysliteľnými postavami v počine boli vodník a čert. Zeleného mužíka stvárnil herec Jakub Zindula a čerta... Toho prekvapivo stvárnila žena - rodená Slovenka Yvetta Blanarovičová.
No to nie je jedinou zaujímavosťou z natáčania. Legendárny mlyn, ktorý vo filme hral významnú úlohu, bol totiž len kulisou, no pôsobil tak dôveryhodne, že zmiatol aj mnohých miestnych obyvateľov, ktorí nechápali, že si stavbu dovtedy nevšimli. Filmári sa však museli vysporiadať aj s obrovským problémom. Jedného dňa totiž mlyn zmizol - niekto ho ukradol. Režisérovi sa ho napokon podarilo nájsť a keď si preň prišiel, zlodej mu pokojne a s chladom povedal, že si ho môžu požičať.
A pravé neboli ani vlasy krásnej Elišky. Tá pútala pozornosť svojim vzhľadom už na konzervatóriu, kde študovala a Troška ju okamžite obsadil do úlohy. Jediné, čo mu nevyhovovalo, boli jej rovné hnedé vlasy. Herečka preto musela nosiť svetlú, zvlnenú parochňu - práve to totiž odpovedalo Troškovej predstave vzhľadu rozprávkovej princeznej.
Iný mal byť aj samotný mlynár. Pôvodne ho mal stvárniť Josef Bek, čím chcel režisér prepojiť rozprávky Princezná ze mlejna a Hrátky s čertem, kde spomínaný herec stvárnil Martina Kabáta. Tento nápad sa však napokon neuskutočnil - herec mal zdravotné porblémy, trápili ho opuchy nôh a dokonca sa nevošiel ani do topánok. Úlohu tak nakoniec tvárnil Alois Švehlík, ktorý zomrel v apríli tohto roka.