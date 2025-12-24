Predvianočné nešťastie vo Veľkých Kapušanoch si vyžiadalo TRI životy (†23, †31, †41): Jeden z mužov bol ČERSTVÝM OTCOM!

VEĽKÉ KAPUŠANY - Včera (23.12.) popoludní došlo na východe Slovenska k nešťastiu. V obci Veľké Kapušany sa zrútila strecha a pod sutinami našli záchranári päť osôb, z toho tri osoby (†23, †31 a †41 rokov) podľahli zraneniam.
VIDEO
Už včera sme vás informovali o nešťastí, ktoré sa odohralo v obci Veľké Kapušany, kde sa strecha budovy zrútila na piatich ľudí. V tom čase prebiehala v areáli firmy rekonštrukcia. Po príchode na miesto záchranári ošetrili jednu osobu a ďalšia osoba vyviazla bez zranení. V troskách objavili hasiči tri osoby, u ktorých lekár konštatoval smrť.
Predvianočné nešťastie poznačilo sviatky a tri osoby ich už s rodinami neoslávia. Ako informujú tvnoviny.sk, jednou z obetí bol aj čerstvý otec dvojičiek. K nešťastiu sa na sociálnej sieti vyjadril aj primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán: "Dnes vo Veľkých Kapušanoch prežívame mimoriadne ťažký deň. Vnímam, sledujem a celým srdcom cítim bolesť, ktorú toto nešťastie prinieslo. Úprimne súcitim s rodinami a blízkymi zasiahnutých. Zároveň ďakujem všetkým záchranným zložkám za ich obrovské nasadenie. Sú chvíle, keď slová nestačia..., dnes je presne taká chvíľa. Veľa síl prajem."
Vyjadril sa aj arcibiskup Bober
K tragédii sa vyjadril aj košický arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť. Zranenému poprial skoré zdravenie a potrebnú silu v tejto ťažkej situácii. "S hlbokým zármutkom som prijal správu o tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch, kde pri nešťastnej udalosti prišli o život traja ľudia a ďalší človek utrpel zranenia. Toto nešťastie zasiahlo rodiny obetí, blízkych, kolegov i celé miestne spoločenstvo, osobitne v čase, keď sa pripravujeme sláviť Vianoce - sviatky pokoja a nádeje,“ uviedol arcibiskup-metropolita Bober.
Na miesto nehody boli bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky. Zasahovali profesionálni hasiči z Veľkých Kapušian, Michaloviec a Košíc, ako aj Záchranná brigáda HaZZ z Humenného. Do pomoci sa zapojili aj dobrovoľné hasičské jednotky z blízkych obcí.
Stavebné úpravy skončili tragicky
Záchranné práce výrazne sťažovali poškodené a nestabilné časti budovy. Nad objektom sa nachádzali ťažké konštrukčné panely, ktoré predstavovali riziko ďalšieho zrútenia. Na odstraňovanie trosiek preto privolali ťažkú mechanizáciu vrátane žeriavu a bagra. Podľa miestnych obyvateľov sa v čase nešťastia v budove uskutočňovali stavebné úpravy, konkrétne búranie jednej zo stien, čo mohlo viesť k poškodeniu nosných častí. Presné okolnosti kolapsu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.