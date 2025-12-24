AKTUÁLNE Taiwan zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1: Otrasy cítili aj v Tchaj-peji

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TCHAJ-PEJ - Juhovýchodnú časť Taiwanu v stredu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, informoval tamojší meteorologický úrad. Žiadne správy o prípadných škodách bezprostredne známe neboli. Upozornila na to agentúra AFP.
Zemetrasenie ostrovnú krajinu zasiahlo o 17.47 h miestneho času (10.47 h SEČ) v hĺbke 11,9 kilometra. Podľa taiwanskej Centrálnej meteorologickej správy zasiahlo okres Tchaj-tung. Otrasy cítili aj v hlavnom meste Tchaj-pej. Podľa amerického geologického úradu (USGS) išlo o zemetrasenie s magnitúdou 6,0, ktoré Taiwan zasiahlo v hĺbke desať kilometrov.