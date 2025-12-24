MIMORIADNY ONLINE Rokovania o mieri sú v slepej uličke: Zelenskyj optimistický nie je, s USA sme sa nedohodli

Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zobraziť galériu (2)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: SITA/AP/Omar Havana)
TASR, ČTK

KYJEV - krajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že americké a ukrajinské vyjednávacie tímy sa počas rozhovorov o ukončení vojny rozpútanej Ruskom nedokázali dohodnúť na dlhodobých územných otázkach a vyzval na ich prerokovanie na úrovni lídrov. Píše o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

11:17 Ruské úrady po začiatku invázie na Ukrajinu trestne stíhajú najmenej 34 ľudí pre neplnenia štátnych obranných zmlúv. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dokumenty zverejnené na webovej stránke moskovských súdov. Píše o tom web The Moscow Times.

10:39 Prieskum ukazuje, že 55 % Rusov očakáva koniec vojny v roku 2026 – a chce návrat k „normálu“. Zatiaľ čo mnohí respondenti vyjadrili nádej na ukončenie bojov, vo veľkej miere očakávajú, že sa skončia za podmienok „vyhlásených za ich ciele“, čo odráža pokračujúce zosúladenie sa s naratívom Kremľa.

9:27 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že americké a ukrajinské vyjednávacie tímy sa počas rozhovorov o ukončení vojny rozpútanej Ruskom nedokázali dohodnúť na dlhodobých územných otázkach a vyzval na ich prerokovanie na úrovni lídrov. Informuje o tom agentúra AFP.

8:05 Dvaja severokórejskí vojnoví zajatci zadržiavaní Ukrajinou vyjadrili túžbu začať nový život v Južnej Kórei. Vyplýva to z listu, do ktorého v stredu nahliadla agentúra AFP.

7:26 Prístup k mobilnému internetu na anektovanom Kryme bude počas ruskej vojny na Ukrajine z bezpečnostných dôvodov obmedzený, oznámil v utorok Kremľom dosadený gubernátor Sergej Aksionov. Informuje o tom web The Moscow Times.

7:02 Továreň na syntetický kaučuk v ruskej Tulskej oblasti bola napadnutá a zachvátila požiar v noci z 24. decembra, uviedli miestni obyvatelia a regionálni predstavitelia.

6:48 Ochranný štít vybudovaný nad bývalou jadrovou elektrárňou v Černobyle by sa mohol zrútiť po ruskom útoku začiatkom tohto roka, povedal pre AFP riaditeľ elektrárne Serhij Tarakanov v rozhovore zverejnenom 23. decembra.

6:03 Pri útoku ukrajinského dronu v ruskej Belgorodskej oblasti zahynula jedna osoba a traja ďalší boli zranení, vyhlásil guvernér Vjačeslav Gladkov večer 23. decembra.

V rokovaniach o Ukrajine ide o štyri dokumenty, na ťahu je Rusko, uviedol Whitaker

V rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine sa momentálne diskutuje o štyroch dokumentoch, ktoré sa zaoberajú 20-bodovým mierovým plánom či otázkou bezpečnostných záruk. V rozhovore pre televíziu Fox News to povedal veľvyslanec USA pri NATO Matthew Whitaker. Podľa neho je teraz na ťahu Rusko.

Americkí predstavitelia viedli cez víkend v meste Miami rokovania s ukrajinskými a európskymi delegáciami a samostatné rozhovory mali aj so zástupcami Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne uviedol, že bolo pripravených niekoľko návrhov dokumentov týkajúcich sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, jej obnovy a základného rámcu na ukončenie vojny.

Whitaker v rozhovore naznačil, že na stole sú štyri dokumenty, o ktorých sa diskutuje v reálnom čase: návrh 20-bodového mierového plánu, mnohostranné bezpečnostné záruky, konkrétne bezpečnostné záruky zo strany USA a tiež plán hospodárskeho rastu a prosperity po nastolení mieru.

Rokujúce strany sú teraz podľa amerického veľvyslanca k dosiahnutiu mieru na Ukrajine bližšie než kedykoľvek predtým. Spojené štáty majú podľa neho celkom dobrú predstavu o tom, čo chce Ukrajina, zatiaľ čo sa snažia pochopiť, aké ústupky je ochotné urobiť Rusko.

„Chcem povedať, že na Ukrajinu neustále podnikajú masívne nočné útoky. To do určitej miery hovorí samo za seba,“ povedal Whitaker a zdôraznil, že Moskva ako jediná neprejavuje znepokojenie nad vlastnými stratami vo vojne proti Ukrajine. „Rusko nikdy nebolo ochotné uznať (straty) a vždy bolo ochotné znášať viac ako väčšina krajín,“ poznamenal americký veľvyslanec.

USA už dlhšie tlačia na Ukrajinu, aby uzavrela s Ruskom mier čo najrýchlejšie. Ukrajina sa preto snaží vyvážiť pôvodný návrh mierovej dohody, ktorý bol podľa agentúry Reuters všeobecne považovaný za výhodný pre Moskvu. Požadoval napríklad, aby Ukrajina odstúpila Rusku aj územie, ktoré dosiaľ nedobylo, a obmedzila veľkosť svojej armády.

Dvoch ranených si vyžiadal ruský útok na Záporoží, uviedli ukrajinské úrady

Najmenej dvoch zranených si vyžiadal ruský útok na Záporoží, oznámil dnes v noci náčelník Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Zverejnil tiež snímky so škodami, spôsobenými tromi leteckými bombami. Moskovský starosta Sergej Sobjanin medzitým informoval o zostrelení dvoch dronov letiacich napadnúť ruskú metropolu.

Ruské ministerstvo obrany ešte v utorok večer uviedlo, že protivzdušná obrana zničila 17 ukrajinských dronov. Ukrajinské drony napadli závod na výrobu syntetického kaučuku v Jefremove v Tulskej oblasti, napísal server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na správy zo sociálnych sietí. Mesto leží asi 300 kilometrov južne od Moskvy.

Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým varoval pred možným zosilnením ruských útokov počas vianočných sviatkov po tom, ako Moskva odmietla americký návrh na vianočné prímerie.

