U Remišovej to na Štedrý deň poriadne rozvoniava: Recept a mrazivé spomienky, kapor zmenil Vianoce na horor!

BRATISLAVA - Ani u poslankyne a šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej nebude tieto Vianoce vôbec otupno a kuchyňa sa nezaobíde bez tradičných sviatočných receptov. Jeden z pokrmov však poslankyni už v detstve naháňal hrôzu a dokonca to takmer skončilo konfliktom v rodine. Remišová priznala, že kapor je veľkým výkričníkom z jej minulosti a zrejme aj preto sa s manželom tento rok rozhodli pre pstruhov.
„Na Vianoce sme chceli zladiť viaceré tradície – tradície, ktoré si priniesol manžel so svojej rodiny a tradície, ktoré sme mali u nás doma. U manžela sa napríklad k oblátkam dával cesnak, u nás predtým ako sme začali jesť oblátky s medom, otec požehnal celú rodinu pred štedrou večerou a všetkým dal krížik na čelo,“ spomína Remišová.
Niektorými tradíciami prispiel aj manžel
Jedlá sú u nich síce podobné, ale recepty si počas viac ako dvadsiatich rokov života s manželom upravili podľa seba. Viaceré tradície do rodiny Remišovcov priniesol aj jej manžel. „Recept na kapustnicu sme si za 22 rokov čo sme spolu s manželom už vytvorili vlastný. Mojou úlohou je nazbierať a vysušiť v lete hríby pre celú rodinu, keďže som vášnivý hubár a mám už vyhliadnuté zaručené miesta, ktoré ma nikdy nesklamú,“ dodáva.
Hororový kapor
Štedrý deň je u Remišových tradične pôstny až do večere, pričom namiesto klasického kapra dávajú prednosť pstruhom. „Pamätám si, že v našej rodine kvôli kaprovi vždy bol stres – ja som plakala ako dieťa, že kapra, ktorý už týždeň pred Vianocami plával u nás vo vani, otec zabil. Dokonca sa stalo, že som sa s otcom odmietla kvôli tomu rozprávať. Kúpeľňa vždy bola celá zababraná ako z nejakého hororu, takže od tejto tradície sme s manželom pre pokoj v rodine upustili, ani jeden z nás nemal chuť na Vianoce na takúto operáciu.“
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc Remišovej sú pupáky, sladkosť, ktorú si priniesla z rodiny. „Ja som si z našej rodiny priniesla ešte tradičný recept na pupáky, ktoré u nás nesmeli chýbať, môj otec ich zbožňoval, hoci som nechápala, ako ich dokázal po oblátkach, kapustnici a kaprovi ešte zjesť. Pupáky miluje aj môj manžel, vlastne robíme pupáky na Vianoce len pre neho.“
Recept, po ktorom sa budete oblizovať
Recepty na pupáky sa v každej rodine líšia. Veronika vysvetľuje, že jej mama používala jednoduchšiu verziu: „Biele rožky sme nakrájali na kolieska, opiekli na masle dochrumkava. Následne sa zaliali horúcim mliekom s roztopeným medom a maslom a posypali mletým makom a práškovým cukrom. Tento recept od mojej starej mamy, mamy a teraz mňa už prežil v našej rodine možno aj sto rokov. Dobrú chuť!“
Zároveň sa snaží do vianočných príprav vniesť viac pokoja a menej stresu: „Z našich rodín sme si pamätali, ako sa naše maminy so všetkým stresovali, piekli, vyvárali, vždy sme mali 10 druhov vianočného pečiva, aby všetko bolo pre rodinu dokonalé. Sme im za to veľmi vďační, ale v rodine sme zaviedli viac pokoja, pohody, menej stresu a menej dokonalosti. Nemusíme mať toho veľa na stole, zvyčajne robím jeden zákusok – na začiatok makovú tortu bez múky – a až keď sa zje, urobím druhý.“
Tento rok si už štafetu prebral ich syn. „Po mne preberá štafetu syn, už pečie lepšie ako ja, dokonca recepty, s ktorými sa papre 3-4 hodiny. Som skoro odpadla, keď na charitatívny trh v škole, ktorého výťažok išiel na misie v Afrike, upiekol 4 torty, na ktoré by si ani ja nebola trúfla pre zložitosť receptu! Takže o to menej roboty ma teraz čaká na Vianoce,“ uzatvára Remišová.