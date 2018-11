Premiér Pellegrini odovzdal svoj hlas: VIDEO Je dôležité ísť voliť, vaše dane nejdú štátu

BRATISLAVA - Je dôležité, aby občania Slovenska nepodcenili komunálne voľby. Možno nie vždy si uvedomujú, že starosta či primátor má často väčší vplyv na kvalitu ich života a spokojnosť než vláda. Konštatoval to v sobotu po hlasovaní predseda vlády Peter Pellegrini.

Ako dodal, na voľby sa pripravil a už dopredu mal svojich favoritov. „Pozrel som si kandidačnú listinu predtým a bol preto pripravený,“ povedal. Voliť bol krátko pred 10.30 h v Základnej škole Jána Bakossa v Banskej Bystrici.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

„Ľudia si nie vždy uvedomujú, že starosta a primátor má častokrát väčší vplyv na kvalitu ich života a na ich spokojnosť s tým, ako sa im žije, ako vláda,“ uviedol premiér s tým, že je dôležité, aby sme tieto voľby nepodcenili a využili ešte zostávajúce hodiny. Ako ďalej uviedol, na voľby sa pripravil, pozrel si dopredu kandidačnú listinu a mal svojich favoritov. „Dal som si len pozor, aby som ich správne zakrúžkoval,“ doplnil Pellegrini.

Dane neplynú do štátnej pokladnice

„Je dôležité, aby ľudia využili svoje právo a išli voliť. Všetky dane, ktoré odvádzajú pracujúci a živnostníci, neplynú do štátnej pokladnice, ale 70 percent ide mestám a obciam, 30 percent vyšším územným celkom. Ani jedno euro z výplaty človeka na Slovensku nejde do štátnej pokladnice. Preto je nesmierne dôležité, aby prišli dnes voliť, aby si vybrali ľudí, ktorí povedú naše mestá a obce nasledujúce štyri roky,“ zdôraznil premiér.

Podľa neho v posledných komunálnych voľbách bola nižšia účasť než v rovnakých voľbách predtým. „Netešil by som sa, ak by tento trend znižovania účasti pokračoval. To nesvedčí demokratickej spoločnosti. Keď je vyššia účasť aj výsledky majú svoju váhu a zvoleným dávajú vyššiu legitimitu,“ reagoval Pellegrini.

Zdroj: Úrad vlády

Cítil, že niekde bola pred voľbami atmosféra vyburcovaná vášňami a boj medzi kandidátmi výrazný. Myslí si, že práve tam budú výsledky tesné a to môže mobilizovať k vyššej účasti než tam, kde bola situácia pokojnejšia.

Zdroj: Úrad vlády