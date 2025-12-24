Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Chorý kráľ Karol III. sa trónu NEVZDÁ: Reči o nástupe princa Williama sa mu NEPÁČIA!

LONDÝN - Zdravotné problémy kráľa Karola III. rozprúdili v Británii vlnu špekulácií o tom, kto v skutočnosti stojí na čele monarchie. A hoci je jeho syn princ William čoraz viac na očiach, samotnému kráľovi sa to údajne vôbec nepáči!

Podľa magazínu US Weekly nie je Karol nadšený z rečí, že by William už teraz "ťahal za nitky" počas jeho boja s rakovinou. „Necíti sa z toho dobre. Na túto pozíciu čakal celý život a sotva si ju užíva, všetci už riešia, kto príde po ňom,“ prezradil zdroj blízky palácu. 

Zdroje zároveň tvrdia, že 43-ročný princ William je v kráľovských otázkach veľmi razantný a "tvrdohlavý". Spolu s manželkou Kate Middleton majú podľa zdrojov vysielať verejnosti jasný signál: monarchia je silná a pripravená na budúcnosť. Ako dôkaz uvádzajú ich nedávne vystúpenie na štátnom bankete, kde pôsobili mimoriadne sebavedomo a reprezentatívne. 

Navyše si čoraz väčšiu pozornosť získava aj ich syn princ George, ktorý má v posledných mesiacoch preberať viac povinností. „Ďalšia generácia je už na dohľad,“ tvrdí zdroj. Napriek špekuláciám však ďalší zdroj zdôrazňuje, že kráľ Karol Williamovi žiadnu moc neodovzdal. „William má vlastný tím aj kanceláriu, no s kráľom úzko spolurpacujú. Karol je presvedčený, že jeho syn bude raz skvelým kráľom a plne ho podporuje,“ zaznelo. 

Keď sa názorovo rozchádzajú, William vraj vždy rešpektuje otcovo rozhodnutie. Zároveň je však neprehliadnuteľné, že princ z Walesu vystupuje čoraz vážnejšie a autoritatívnejšie. Palác ho má cielene prezentovať ako budúceho lídra. 

William a Kate údajne plánujú monarchiu výrazne modernizovať. Menej ľudí, menej zbytočných pravidiel a viac slobody. „Zmení sa spôsob riadenia "firmy" a zastarané pravidlá pôjdu bokom“ tvrdí zdroj. A tieto plány napokon naznačil aj samotný princ. Myslí si, že prílišné lipnutie na histórii môže byť zväzujúce. „Ak si nedáte pozor, môže vás udusiť. Je dôležité žiť tu a teraz.“

