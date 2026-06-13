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Otrasný prípad: Matka zdrogovala malého syna na smrť! Šokujúce slová pred policajtmi

Matka otrávila svojho syna.
Matka otrávila svojho syna. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Britský súd rieši tragický prípad smrti osemročného chlapca. Podľa obžaloby mu matka podávala nápoj zmiešaný s liekmi a následne sa pokúsila vziať si život.

Pred súdom v britskom Teesside zazneli šokujúce obvinenia voči 41-ročnej žene, ktorá podľa prokuratúry pripravila o život svojho syna. Vyšetrovatelia tvrdia, že chlapcovi opakovane podávala nápoj obsahujúci lieky a následne sa pokúsila o samovraždu.

Prípad sa týka smrti osemročného Rhysa Camerona, ktorého našli mŕtveho v rodinnom dome v Billinghame v grófstve Durham.

Chlapec podľa obžaloby odmietal piť pripravený nápoj

Prokuratúra pred súdom uviedla, že Louise Cameronová mala synovi opakovane podávať džús z čiernych ríbezlí v ružovej fľaši s motívom Hello Kitty. Podľa žalobcu Davida Lamba pripravovala nápoj v kuchyni, zatiaľ čo chlapec sa nachádzal v inej miestnosti. „Pripravovala mu tento nápoj v kuchyni, zatiaľ čo Rhys bol v obývačke. Opakovane ho nabádala, aby ho vypil, hoci oň vôbec nežiadal,“ uviedol prokurátor.

Podľa jeho slov dostal chlapec nápoj približne päť- až šesťkrát a žena mu ho zakaždým dopĺňala „Rhys svojej matke hovoril, že ho nechce piť, že mu nechutí, a odtláčal ho od seba,“ povedal Lamb. Prokuratúra tvrdí, že práve v tomto období mala žena syna otráviť.

Rodina našla matku a syna v posteli

Tragédia vyšla najavo 15. septembra, keď znepokojení príbuzní prišli dopoludnia do rodinného domu.

Podľa výpovedí našli Louise Cameronovú v utlmenom stave ležať v posteli vedľa syna. Na prvý pohľad sa zdalo, že chlapec spí. Príbuzní však krátko nato zistili, že je mŕtvy.

Podľa informácií prednesených na súde žena hladila synovu tvár a neprítomne hľadela pred seba. Po príchode záchranárov bolo podľa súdu zrejmé, že dieťa zomrelo už skôr.

Vyšetrovateľov priviedol k podozreniu list

Dôležitým dôkazom sa stal list nájdený v dome. Podľa jeho obsahu mala žena synovi podať kombináciu svojich predpísaných liekov. Súdny patológ neskôr dospel k záveru, že práve tieto látky spôsobili smrť chlapca.

V liste sa zároveň uvádzalo, že žena po predávkovaní plánovala ukončiť aj svoj vlastný život. „Neodídem bez neho,“ stálo podľa súdu v odkaze. Počas policajného výsluchu mala žena vyšetrovateľom povedať, že syna nechcela nechať samého. Podľa prednesených dôkazov sa policajtov opýtala: „Práve som zavraždila Rhysa, však?“

Podľa obžaloby zvolila otravu

Na súde zaznelo aj ďalšie tvrdenie obžaloby. Podľa vyšetrovateľov mala žena uviesť, že nechcela synovi ublížiť nožom a preto sa rozhodla pre otravu. Domnievala sa, že ide o menej bolestivý spôsob usmrtenia.

Žena nie je spôsobilá postaviť sa pred súd

O prípade informoval denník The Sun. Louise Cameronová čelí obvineniu z vraždy, avšak znalci ju označili za nespôsobilú zúčastniť sa na klasickom trestnom procese.

Porotcovia preto momentálne nerozhodujú o vine či nevine v tradičnom zmysle slova. Ich úlohou je posúdiť, či vykonala skutky, ktoré jej obžaloba pripisuje.

Súd zároveň vypočul informácie o tom, že Rhys sa narodil predčasne, mal problémy s pohybom aj učením a jeho matka ako samoživiteľka dlhodobo komunikovala so sociálnymi službami.

Súdne konanie pokračuje.

Viac o téme: MatkaLiekyOtravaVeľká BritániaRhys Cameron
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