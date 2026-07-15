MIMORIADNE Žena si na Kysuciach kúpila syry pred kostolom: O pár dní zomrela

LUTIŠE/ŽILINA - Severom Slovenska v polovici júla otriasol mrazivý prípad smrteľnej nákazy nebezpečnou baktériou. Tou sa mala jedna z pacientiek nakaziť po konzumácii syrových nití z pouličného predaja. Nejaký čas bojovala o život, no nakoniec na následky nákazy zomrela.
Nešťastný prípad nákazy baktériou pre portál Žilinak potvrdila Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.
Jedna zo žien sa mala pristaviť pri pouličnom predajcovi mliečnych výrobkov. Tie, ako sa neskôr ukázalo, boli predávané nelegálne a dokonca bez bločka. Žena po konzumácií syrových nití, ktoré si u predajcu kúpila, zomrela na následky nákazy baktériou Listeria monocytogenes. Prípad sa stal v obci Lutiše pri Žiline.
"Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v žilinskej nemocnici. Aj napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie, žiaľ, nepodarilo zachrániť," uviedla pre portál Zuzana Fialová, hovorkyňa žilinskej nemocnice.
O stiahnutí výrobkov z obehu už skôr informovali z veterinárnej správy
RVPS Žilina ešte počas začiatku týždňa informovala, že rieši prípad nebezpečných mliečnych výrobkov, ktoré sa predávali z kufra osobného auta pred kostolom v obci Lutiše. Potvrdili aj to, že po konzumácii týchto výrobkov jeden človek skončil v nemocnici.
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Do prípadu sa zapojili veterinári
Následne sa z pochopiteľných dôvodov do celého prípadu zapojili veterinári. Zistili závažné pochybenia a porušenia zákona. Predajca mal pri predávaní týchto produktov porušiť niekoľko nariadení. Najvýraznejším faktorom je azda to, že výrobky až do predaja skladoval v kufri auta, v plastových prepravkách a v prenosných chladiacich boxoch. Svoj predajný stánok si rozložil v obci pri kostole. Žena si tieto nite mala zakúpiť ešte 13. júna.
Predajca sa vraj s autom postavil ku kostolu tesne pred omšou. Zákazníci mali predajcovi platiť v hotovosti.
Baktériou neboli infikované len nite
Nebezpečnú baktériu neskôr v laboratóriách neobjavili len v nitiach, ale aj v oštiepkoch a údených veľkých oštiepkoch. Predajcovi navyše po kontrole zistili aj ďalší závažný priestupok. Produkty predával bez registrácie a potrebnej dokumentácie k predávaným výrobkom.
Inšpektori preto okamžite na mieste zakázali akýkoľvek ďalší predaj mliečnych výrobkov, nariadili ich okamžité stiahnutie z trhu a následné znehodnotenie chemickými prostriedkami.
Infekcia baktériou Listeria monocytogenes je nebezpečná najmä pre ľudí v pokročilom veku a s oslabenou imunitou. V ohrození sú aj tehotné ženy.