Nepredstaviteľná rodinná tragédia: Stará mama zabila svoje štyri vnúčatá a dcéru!

NEW YORK - Americké mesto Mechanicville v štáte New York zasiahla mimoriadne tragická udalosť. Polícia objavila v jednom byte telá šiestich členov jednej rodiny. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že za smrťou dcéry, štyroch vnúčat aj vlastnou smrťou stojí 64-ročná babička.
Sused zalarmoval políciu po niekoľkých dňoch bez kontaktu
Tragédia sa odohrala 23. júna v meste Mechanicville severne od Albany. Ako informoval americký magazín People, políciu kontaktovali znepokojení susedia, ktorí rodinu niekoľko dní nevideli a nedokázali sa s ňou spojiť.
Keď hliadka po príchode nedostala žiadnu odpoveď, do bytu vstúpila za asistencie správcu budovy. Vo vnútri našla telá šiestich ľudí.
O život prišla dcéra aj štyri maloleté deti
Medzi obeťami boli 64-ročná Amy Steadmanová, jej 44-ročná dcéra Sarah Myersová a štyri deti – 13-ročná Harper, 11-ročný Hudson a desaťročné dvojičky Gavin a Gracelynn.
Vyšetrovatelia uviedli, že Sarah s deťmi bývala v inom byte toho istého obytného komplexu, no v čase tragédie sa všetci nachádzali v byte Amy Steadmanovej. Podľa prvotných zistení boli mŕtvi už niekoľko dní.
Polícia podozrieva zo smrti celej rodiny babičku
Vyšetrovanie sa podľa doterajších zistení sústreďuje na Amy Steadmanovú. Náčelník polície William Rabbitt uviedol, že kriminalisti v byte zaistili rukou písaný odkaz aj ďalšie dôkazy, ktoré podľa nich naznačujú jej účasť na smrti ostatných členov rodiny.
Predbežné výsledky vyšetrovania naznačujú, že žena mohla príbuzných otráviť kombináciou voľnopredajných liekov a následne si vziať život. Jeden z maloletých však utrpel aj poranenia spôsobené ostrým predmetom, preto presné okolnosti tragédie zostávajú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Definitívne odpovede majú priniesť toxikologické testy a súdne pitvy.
Obyvateľom mesta podľa polície nehrozí nebezpečenstvo
Vyšetrovatelia zatiaľ nenašli žiadne dôkazy o tom, že by sa na prípade podieľala ďalšia osoba. Polícia preto ubezpečila verejnosť, že nejde o hrozbu pre obyvateľov Mechanicville a incident považuje za izolovanú rodinnú tragédiu.
Prípad naďalej vyšetruje polícia štátu New York, ktorá pokračuje v analýze zaistených dôkazov a čaká na výsledky všetkých expertíz.