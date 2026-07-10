Zrazila chodca a z miesta nehody ušla: Polícia obvinila 42-ročnú vodičku

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
BÁČ - Polícia obvinila 42-ročnú ženu v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, pri ktorej vlani v októbri v obci Báč v okrese Dunajská Streda zahynul 41-ročný chodec. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 42-ročnej žene pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia prvej pomoci,“ ozrejmila. Ďalšie okolnosti prípadu polícia nezverejnila.
Polícia vlani v októbri začala trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia pomoci, chodca zrazil vodič neznámeho auta. O dva dni neskôr informovala, že osoba podozrivá zo spôsobenia nehody sa sama prihlásila.