Polícia v Košiciach pátra po nezvestnej 17-ročnej Kamile: FOTO Nevideli ste ju?

KOŠICE - Košická polícia pátra po nezvestnej Kamile G. Naposledy bola videná v utorok (23. 6.), keď odišla z jednej z košických stredných škôl na doposiaľ neznáme miesto. Nevrátila sa domov a rodine a blízkym o sebe nepodala žiadnu správu. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Podľa informácií polície je Kamila vysoká 150 centimetrov, je štíhlej postavy, má čierne dlhé vlasy, čierne oči. Naposledy mala oblečené modré rifle, ružové tričko a mala čiernu kabelku značky File. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru či telefonicky na známom telefónnom čísle 158,“ uviedla Illésová s tým, že je možné tak urobiť aj zaslaním súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti či priamo na oddelení pátrania a odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.