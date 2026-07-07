Napätie pred summitom NATO: Turecká polícia zasiahla proti protestujúcim

ANKARA - Turecká polícia v utorok ráno zadržala niekoľko účastníkov demonštrácie proti Severoatlantickej aliancii (NATO) v centre Ankary. Podľa miestnych médií porušili prísne bezpečnostné opatrenia a zákaz protestov vyhlásený počas summitu NATO. Píše správa agentúry DPA.
Policajti podľa záberov denníka Cumhuriyet na sociálnej sieti X spútali a odviedli niekoľkých protestujúcich do policajného autobusu pri parku Kurtuluş, približne sedem kilometrov od miesta konania zasadnutia. Malá skupina ľudí vrátane opozičných poslancov sa pokúsila o demonštráciu s transparentmi. Polícia jej v tom zabránila a niektorých účastníkov zadržala. Protestujúci skandovali heslá proti prítomnosti NATO v Turecku.
Summit NATO sa v Ankare koná v utorok a stredu a pred jeho zasadnutím generálny tajomník NATO Mark Rutte zdôraznil význam práva na demonštrácie. Reagoval tak na otázky novinárov o obmedzení protestov v Turecku.