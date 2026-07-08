Panika v New Yorku: VIDEO Hrozí zrútenie mrakodrapu! Zasahujú všetky zložky, evakuovali ľudí

NEW YORK - V centre Manhattanu museli počas rannej dopravnej špičky uzavrieť viacero ulíc po tom, čo sa na rozostavanom mrakodrape objavili vážne statické poruchy. Do akcie nasadili desiatky hasičov, záchranárov aj drony.
Rozsiahla bezpečnostná akcia ochromila v utorok ráno časť Manhattanu. Dôvodom boli obavy z možného čiastočného zrútenia výškovej budovy, ktorá prechádza prestavbou z administratívnych priestorov na bytový komplex. Úrady preventívne evakuovali okolie a uzavreli priľahlé ulice, aby ochránili obyvateľov aj pracovníkov na stavbe.
Na mieste zasahovalo približne 130 hasičov a zdravotníkov, ktorí spolu s odborníkmi posudzovali stav objektu. Situáciu monitorovali aj drony, ktoré pomáhali vyhodnocovať poškodenie konštrukcie.
Nosné stĺpy sa začali deformovať
Starosta New Yorku Zohran Mamdani uviedol, že na budove došlo k vážnemu narušeniu nosnej konštrukcie.
„Dva nosné stĺpy sa zdeformovali a na viacerých podlažiach sa objavili praskliny aj prepadnutia podláh. Budova zostáva nestabilná a od nášho príchodu sme zaznamenali ďalší pohyb jedného z poškodených stĺpov,“ povedal na tlačovej konferencii.
Zároveň zdôraznil, že napriek mimoriadne vážnej situácii sa podarilo evakuovať všetkých pracovníkov a nikto neutrpel zranenia.
„Ide o mimoriadne vážnu situáciu. Som však vďačný, že môžeme potvrdiť, že všetci pracovníci sú v bezpečí a nikto sa nezranil.“
Zasiahnuť museli po páde tehál
Hasiči boli privolaní po tom, čo zo stavby začali padať tehly. Po príchode zistili, že na 21. a 22. poschodí sa ohli dva nosné stĺpy a medzi 21. až 26. podlažím sa začali prepadávať podlahové konštrukcie.
Videozáznamy, ktoré natočili stavební robotníci, zachytávajú viditeľne zdeformované oceľové stĺpy vo vnútri objektu.
Developer projektu odmietol tvrdenia, že by bezprostredne hrozilo zrútenie celej budovy. Podľa jeho vyjadrenia sa problém týka iba obmedzenej časti konštrukcie a odborníci pracujú na jej zabezpečení.
Ide o bývalé sídlo spoločnosti Pfizer
Mrakodrap sa nachádza neďaleko železničnej stanice Grand Central Terminal a sídla Organizácie Spojených národov. Kedysi slúžil ako centrála farmaceutickej spoločnosti Pfizer, dnes prechádza rozsiahlou prestavbou na obytný komplex.
Po dokončení by mal ponúknuť približne 1 600 nájomných bytov, pričom projekt je označovaný za najväčšiu premenu administratívnej budovy na bývanie v histórii New Yorku. Dokončenie je plánované na rok 2027.
Odborár: Za 21 rokov som nič podobné nevidel
Predstaviteľ odborového zväzu stavebných pracovníkov Clifford Johnsen kritizoval rozhodnutie rozšíriť budovu o ďalšie podlažia.
„Takto to dopadne, keď pridávate ďalšiu záťaž na zle navrhnutú alebo nedostatočne vystuženú konštrukciu,“ uviedol.
Dodal, že počas viac ako dvoch desaťročí v stavebníctve sa s podobnou deformáciou nosného stĺpa ešte nestretol.
„V stavebníctve pracujem 21 rokov a nikdy som nevidel, aby sa nosný stĺp takto ohýbal. Je to mimoriadne nebezpečné.“
Budovu sa podarilo predbežne stabilizovať
Inžinieri ešte v priebehu utorka začali do objektu montovať dočasné oceľové podpery, ktoré majú poškodenú časť konštrukcie spevniť. Mestské úrady večer oznámili, že budova už nevykazuje ďalší pohyb a časť evakuovaných objektov v okolí bolo možné opätovne sprístupniť. Vyšetrovanie príčin deformácie nosných stĺpov však pokračuje a práce na zabezpečení stavby budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.
Slová developera a ostrá kritika
Developer MetroLoft tvrdí, že problém sa týka iba malej časti objektu. Jeho šéf Nathan Berman uviedol, že deformáciu spôsobilo dodatočné zaťaženie dvoch nosných stĺpov počas prestavby budovy. Prečo zlyhali práve tieto stĺpy, zatiaľ podľa neho nie je jasné a príčiny incidentu vyšetrujú odborníci. Zároveň zdôraznil, že približne 95 percent konštrukcie zostáva podľa predbežných posudkov nepoškodených a nehrozí zrútenie celého mrakodrapu.
Na povrch sa zároveň dostali aj staršie sťažnosti na bezpečnosť stavby. Podľa amerických médií dostal newyorský stavebný úrad v minulosti viacero podnetov upozorňujúcich na padajúci stavebný materiál či ďalšie možné riziká. Inšpektori však pri kontrolách nenašli porušenia predpisov, ktoré by si vyžadovali zásah. Okolnosti súčasného incidentu preto budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.