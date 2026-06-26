Ďalší PRIESKUM rozdáva karty nanovo: TOTO je najdôveryhodnejší líder a top strany mesiaca, SNS je na hrane!

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici júna, víťazom by sa stala strana Smer-SD. Vyplýva to z posledného prieskumu verejnej mienky. Rozdiel medzi prvými dvoma stranami je však naďalej veľmi tesný a viaceré politické subjekty bojujú o zotrvanie v parlamente.
Prieskum realizovala agentúra SANEP pre televíziu TA3.
Podľa prieskumu by voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 19,8 percenta hlasov. Oproti májovému meraniu si síce pohoršila o 0,3 percentuálneho bodu, napriek tomu si udržala pozíciu najsilnejšej politickej strany. Tesne za ňou skončilo Progresívne Slovensko (PS), ktoré by získalo 18,4 percenta hlasov. Aj opozičné hnutie zaznamenalo mierny pokles podpory, konkrétne o 0,4 percentuálneho bodu.
Na tretej priečke sa umiestnilo hnutie Republika s podporou 11,5 percenta. Spomedzi troch najsilnejších strán je práve Republika jedinou, ktorá si v porovnaní s májovým prieskumom polepšila.
Do parlamentu by sa dostalo osem strán
Prieskum naznačuje, že v Národnej rade SR by zasadlo celkovo osem politických subjektov. Za trojicou najsilnejších strán by nasledovalo hnutie Slovensko s podporou 8,4 percenta. Do parlamentu by sa dostal aj Hlas-SD so ziskom 7,8 percenta hlasov, Sloboda a Solidarita (SaS) by získala 7,3 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 6,5 percenta.
Tesne nad hranicou zvoliteľnosti by skončili Demokrati, ktorých by podporilo 5,3 percenta respondentov.
Niekoľko strán by zostalo pred bránami parlamentu
Pod päťpercentnou hranicou by sa podľa júnového prieskumu ocitla Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 4,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa nedostala ani Aliancia – Szövetség, ktorú by podporilo 4,3 percenta opýtaných. Mimo parlamentných lavíc by zostalo aj hnutie Sme rodina, ktoré by získalo 3,6 percenta hlasov.
Fico je na čele rebríčka dôvery
Prieskum sa zameral aj na dôveryhodnosť predsedov politických strán. Najvyššiu dôveru respondentov získal predseda strany Smer-SD a predseda vlády Robert Fico, ktorému dôveruje 40 percent opýtaných. Naopak, nedôveru voči nemu vyjadrilo 47 percent respondentov.
Na druhom mieste skončil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Dôveru mu vyslovilo 35 percent respondentov, zatiaľ čo 54 percent opýtaných mu nedôveruje.
Rovnakú mieru dôvery získal aj predseda hnutia Republika Milan Uhrík. Dôveruje mu 35 percent respondentov, pričom 44 percent opýtaných uviedlo, že mu nedôveruje.