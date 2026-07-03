Najnovší PRIESKUM mieša karty: Vyhralo by PS pred Smerom! Demokrati mimo, v parlamente sedem strán

BRATISLAVA - Parlamentné voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 18,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 17,7 percenta. Tretia by bola Republika s 11,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry Focus pre portál 360tka.
Na štvrtom mieste v prieskume skončilo Hnutie Slovensko (9 percent). Nasledujú Hlas-SD (8 percent), SaS (7 percent) a KDH (6,7 percenta).
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Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali Demokrati (4,8 percenta), SNS (4,2 percenta), Maďarská aliancia (3,9 percenta) ani Sme rodina (2,8 percenta). Agentúra prieskum realizovala od 22. do 29. júna na vzorke 1027 respondentov.