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AKTUÁLNE Trump nariadil prerušiť všetok obchod medzi USA a Španielskom!

Donald Trump AKTUALIZOVANÉ
Donald Trump (Zdroj: SITA/Filip Singer, Pool Photo via AP)
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TASR

ANKARA - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že ministrovi financií Scottovi Bessentovi nariadil prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré je podľa neho „hrozným partnerom“ v NATO, píše o tom agentúra AFP a Reuters.

„Španielsko je v NATO hrozný partner. Nezúčastňujú sa. Neplatia. Nechcem mať so Španielskom nič spoločné. Prosím, prerušte všetok obchod so Španielskom vrátane návštev,“ citovala šéfa Bieleho domu stanica CNBC po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. „Ani sa s nimi nerozprávajte. Sú to beznádejní, zlí ľudia,“ doplnil Trump.

Kancelária španielskeho premiéra Pedra Sáncheza reagovala, že Trumpove slová berie pokojne a považuje ich za bežné. „Naša krajina udržiava vynikajúce sociálne, kultúrne a ekonomické vzťahy so Spojenými štátmi a nie je naším zámerom, aby sa to zmenilo,“ stálo vo vyhlásení.

Spojené štáty podľa Sánchezovej kancelárie zo Španielska viac dovážajú ako tam vyvážajú a teda zo vzájomného obchodu Washington benefituje viac. Zároveň je Španielsko v rámci EÚ členom colnej a obchodnej únie, z ktorej nemôže byť jeden členský štát vylúčený. V neposlednom rade podľa vyhlásenia hospodárske vzťahy vytvárajú súkromné ​​spoločnosti, a nie vlády.

Španielsko v marci odmietlo povoliť americkým vojenským lietadlám prelety nad svojím územím alebo využívať španielske vojenské základne Rota a Morón na operácie súvisiace s útokmi na Irán. Krajina tiež nesúhlasila s novým cieľom výdavkov na obranu vo výške päť percent HDP.

Agentúra Reuters neskôr informovala o internej komunikácii amerického ministerstva obrany. Obsahovala možnosti, ako by USA mohli potrestať spojencov z NATO, o ktorých sa domnievajú, že nepodporili vojenské operácie proti Iránu. Patrili k nim okrem iných aj suspendovanie Španielska z aliancie. Španielsky premiér Pedro Sánchez v reakcii deklaroval, že Španielsko je „spoľahlivým členom“ NATO, ktorý si plní všetky svoje záväzky.

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