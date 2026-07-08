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Polícia obvinila 41-ročnú ženu, ktorá v obci Hniezdne šoférovala opitá

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)
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TASR

HNIEZDE - Polícia obvinila 41-ročnú ženu, ktorá v obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa šoférovala opitá a navyše v čase zákazu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ju zastavila v utorok (7. 7.) krátko po 09.00 h v smere z Lackovej do Hniezdneho.

„Jej jazda bola nekoordinovaná, zo strany na stranu. Policajná hliadka auto v obci Hniezdne zastavila a vodičku podrobila kontrole. Žena nepredložila všetky potrebné doklady, vodičský preukaz mala zadržaný. Výsledok dychovej skúšky presiahol 1,8 promile a lustráciou následne zistili, že má uložený zákaz viesť motorové vozidlá,“ uviedla Ligdayová.

Vodička skončila po obmedzení na osobnej slobode v cele policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných úkonov poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni voči nej vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

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