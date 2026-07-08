Skokový zisk Medirexu: Nie však z laboratórnej činnosti

BRATISLAVA - Medirex má za sebou zlomový rok. Po odchode nemeckého akcionára sú medicínske laboratóriá plne v slovenských rukách a rozbehli masívne investície do technológií. Výrazný účtovný zisk za rok 2025 však podľa spoločnosti nepochádza z bežnej laboratórnej prevádzky, ale z jednorazovej účtovnej operácie, ktorá súvisí s vlastníckym vysporiadaním.
Zlomový rok 2025
Spoločnosť Medirex s.r.o. prevádzkuje jedny z najväčších a najmodernejších laboratórií v strednej Európe. V týchto dňoch odovzdala Finančnej správe SR účtovnú závierku za rok 2025. Išlo o výnimočný rok v jej 25-ročnej histórii. Nemecký spoločník totiž odpredal svoj 50 % podiel a dnes je Medirex stopercentne v domácich rukách.
Transakcii predchádzalo kladné stanovisko od Protimonopolného úradu SR.
Skokový zisk, ale len na papieri
Za rok 2025 vykázal Medirex zisk pred zdanením viac ako 30,8 milióna eur. Nejde však o zisk vytvorený bežnou laboratórnou činnosťou. Mimoriadny nárast súvisí s jednorazovou nepeňažnou operáciou, kvôli vysporiadaniu nemeckého akcionára Dr. Hansa Jakoba Limbacha. Hodnota jeho podielu bola vyčíslená na 75 miliónov eur. Medirex predal cenné papiere v českej dcérskej spoločnosti SpadiaLab za 30 miliónov eur, hotovostne ale nič neprebehlo. Hoci vyskočil zisk, táto suma sa len započítala a odrátala z celkovej hodnoty podielu nemeckého akcionára. Zvyšných 45 miliónov eur bolo Dr. Limbachovi vyplatených z bankových úverov. Hlavnou financujúcou bankou bola Slovenská sporiteľňa. Aktuálne je väčšinovým 90 % vlastníkom Medirexu Radoslav Bardún, 10 % patrí Róbertovi Veselkovi.
Najväčšia sieť, absolútny líder v genetike
Spoločnosť Medirex prevádzkuje najväčšiu sieť diagnostických laboratórií na Slovensku - 3 centrálne laboratóriá v Bratislave, Košiciach a Nitre, 9 nemocničných, 27 poliklinických laboratórií a desiatky odberových miest po celom Slovensku. V roku 2025 vykonal Medirex takmer 74 mil. testov, každý deň obslúžil viac ako 20-tisíc pacientov. Pokým v roku 2010 vyšetroval 1 650 parametrov, dnes je to 3,5-krát viac, až 5 766 parametrov. Vďaka sekvenovaniu novej generácie dokáže prečítať až 20-tisíc génov naraz, ročne aktuálne robí takmer 100-tisíc genetických vyšetrení.
Okrem vyšetrení hradených z verejného zdravotného poistenia ponúka aj širokú škálu vyšetrení pre samoplatcov. Ich podiel každoročne stúpa, aktuálne sa blíži k 10 % z celkových tržieb.
10-miliónová investícia
„Som hrdý na to, čo sa nám podarilo za štvrťstoročie dosiahnuť. Na Slovensko sme ako prví doniesli technológie na úrovni vyspelej západnej medicíny, elektronizáciu, digitalizáciu, robotizáciu. Laboratórna diagnostika napreduje obrovským tempom a hoci ide do veľkej miery o neviditeľnú oblasť, pracujú v nej stovky špičkových odborníkov. Medirex je nespochybniteľným lídrom v celom regióne strednej Európy a pokračuje na ceste neustáleho zvyšovania kvality. Aktuálne kompletne meníme technológie v Košiciach a Bratislave, predpokladaná investícia je okolo 10 miliónov eur,“ uviedol Radoslav Bardún, predseda predstavenstva Medirexu.
V roku 2025 dosiahol Medirex s.r.o. tržby vo výške viac ako 82,4 mil. eur a zamestnával vyše 800 ľudí. Pre porovnanie – v roku 2024 Medirex presiahol tržby 81 mil. eur.
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