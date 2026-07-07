Hlavu štátu hodnotili v celoštátnom PRIESKUME: Takto dopadol Peter Pellegrini, vidieť VÝRAZNÉ rozdiely!

BRATISLAVA - Slovenskí voliči opäť odovzdávali svoje názory v rámci prieskumu verejnej mienky. Tentokrát sa téma týkala dôvery voči samotnej hlave štátu. Slovenskí voliči ukázali ako dôverujú, respektíve nedôverujú prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Pri vzorkách voličov jednotlivých strán, či podľa veku, bydliska alebo vzdelania vidieť u výsledkov značné rozdiely.
Prieskum vykonávala agentúra AKO pre televíziu JOJ na vzorke 1 000 respondentov od 10. do 18. júna 2026. Voliči ohodnotili prezidenta tak, že jeho pôsobenie vnímajú z 10,4 percent veľmi pozitívne, z 37,8 percent skôr pozitívne. Ide tak dohromady o 48,2-percentnú dôveru. Skôr negatívne vnímajú Pellegriniho 26,2 percent a veľmi negatívne 16,9 percent, čo je dohromady 43,1 percent. 7,2 percent voličov sa nevedelo vyjadriť a 1,5 nechcelo odpovedať.
Koaliční voliči v tom majú jasno, pri opozícii je hybridom volič KDH
Zaujímavý je pohľad na pôsobenie Pellegriniho z hľadiska politických strán, respektíve voličov týchto strán. Dá sa povedať, že pomerne rovnako kriticky vnímajú Pellegriniho voliči Progresívneho Slovenska, SaS, Hnutia Slovensko a Demokratov. Pozitívnejšie vnímajú Pellegriniho voliči Smeru-SD, Republiky, Hlasu-SD, SNS, Maďarskej Aliancie či Sme rodiny a Práva na pravdu.
Na približnú nerozhodnú polovicu sú rozdelení voliči Kresťanskodemokratického hnutia.
Mladí sú k Pellegrinimu kritickejší
Dá sa tiež konštatovať, že pozitívnejšie skôr vnímajú Pellegriniho staršie ročníky nad 50 až 66 rokov. Najviac negatívne tu vnímajú Pellegriniho práve 18 až 33-roční ľudia. Podobnú mieru kritiky vyjadrili aj voliči od 34 do 49 rokov.
Prieskum prináša aj pohľad na vnímanie Pellegriniho z pohľadu dosiahnutého vzdelania. Čím je vyššie, tým kritika a nedôvera voči prezidentovi stúpa.
Žilinský kraj predbehol v miere nedôvery aj Bratislavu
Menšie prekvapenie možno badať aj pri delení dôvery pri delení dôvery z hľadiska bydliska voličov. Tu Bratislavský kraj v nedôvere mierne predbehol Žilinský kraj. Najväčšiu dôveru Pellegrini požíva v rodnom Banskobystrickom kraji. Nasleduje Košický a Trenčiansky.