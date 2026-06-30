Európania si vybrali dovolenkového favorita: Španielsko aj Grécko za ním zaostali!

RÍM - Najnovší prieskum ukázal, ktorá krajina je pred tohtoročnou letnou sezónou najväčším magnetom pre európskych turistov. Na čelo rebríčka sa dostala destinácia, ktorá predstihla tradičných konkurentov vrátane Španielska či Grécka a boduje najmä históriou, kultúrou a gastronómiou.
Prvenstvo patrí Taliansku
Podľa agentúry ANSA, ktorá zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti Confcommercio Turismo realizovaného v spolupráci so Swg & PollingEurope, označilo 54 percent Európanov Taliansko za svoju vysnívanú destináciu na letnú dovolenku.
Na druhom mieste skončilo Španielsko s 51 percentami, nasledované Gréckom so 46 percentami. Ďalšie priečky obsadili Francúzsko (41 %), Chorvátsko (34 %) a Spojené kráľovstvo (30 %).
Taliansko boduje najmä medzi Španielmi a Poliakmi
Prieskum ukázal, že popularita Talianska výrazne prevyšuje európsky priemer v niektorých krajinách. Mimoriadne obľúbené je medzi Španielmi, kde si ho za letnú destináciu vybralo 61 percent respondentov. Veľmi vysoké skóre dosiahlo aj medzi Poliakmi, ako aj medzi obyvateľmi južnej a strednej či východnej Európy.
Výsledky zároveň ukázali, že respondenti považujú Taliansko za najzaujímavejšiu krajinu na spoznávanie, zatiaľ čo Španielsko získalo prvenstvo v kategórii najpríjemnejšieho podnebia a Grécko je podľa opýtaných najautentickejšou destináciou.
Najväčším lákadlom sú história a gastronómia
Najviac Európanov lákajú do Talianska historické mestá, ktoré označilo 46 percent respondentov. Veľký záujem je aj o múzeá a archeologické pamiatky, ktoré prilákali 31 percent opýtaných.
Takmer tretina účastníkov prieskumu by si chcela počas dovolenky vychutnať miestnu gastronómiu a vína, zatiaľ čo 27 percent lákajú malé historické mestečká a dediny mimo hlavných turistických trás.
Rastie záujem o menej známe miesta
Prieskum zároveň naznačuje zmenu v správaní cestovateľov. Hoci história a umenie zostávajú hlavnými dôvodmi návštevy Talianska, čoraz viac turistov vyhľadáva menej známe lokality, tradičné regióny či pomalšie formy cestovania.
Podľa autorov prieskumu môže tento trend pomôcť zmierniť problém nadmerného turizmu v najnavštevovanejších mestách a zároveň ponúknuť návštevníkom autentickejší zážitok.
Nočný život ich príliš neláka
Výsledky prieskumu ukázali, že Európania si Taliansko nespájajú predovšetkým so zábavou či nakupovaním. So shoppingom alebo zábavnými aktivitami si dovolenku v krajine spája iba 12 percent respondentov, nočný život uviedlo 9 percent a športové aktivity len 6 percent.
Autori prieskumu preto konštatujú, že najväčšou devízou Talianska naďalej zostáva jedinečné spojenie kultúrneho dedičstva, prírodných krás, gastronómie a autentickej atmosféry, ktoré z neho robia najatraktívnejšiu letnú destináciu v Európe.