Tajná svadba po rodinnej dráme: Hviezdy Let's Dance a Love Islandu sa vzali... Blízki dostali stopku!

LONDÝN – Konečne sú manželmi! Tanečník Neil Jones, známy zo šou Strictly Come Dancing (u nás známa ako Let's Dance), a bývalá účastníčka reality šou Love Island Chyna Mills si povedali svoje áno na komornom obrade v londýnskej štvrti Marylebone. Ich veľký deň však zatienila nepríjemná rodinná dráma – ženíchova rodina totiž na svadbe vôbec nebola.
Novomanželia sa zosobášili v stredu na miestnej matrike a radostnú správu oznámili fanúšikom až o niekoľko dní neskôr prostredníctvom sociálnych sietí. Zverejnené fotografie zachytávajú zamilovaný pár bezprostredne po obrade. Neil a Chyna si vymieňajú nežné pohľady, držia sa za ruky a doslova žiaria šťastím. Po odchode z matriky ich privítali konfety a úsmevy. Chyna s nadšením zdvihla svadobnú kyticu a po jej boku nechýbala ani ich malá dcérka Havana, ktorá bola v rozkošných šatách jednou z hlavných hviezd celého dňa.
Za krásnymi svadobnými fotografiami sa však skrýva nepríjemný rodinný konflikt. Podľa britských médií Neilova rodina na svadbu pozvanie nedostala a údajne ani netušila, kde a kedy sa obrad uskutoční. „Je to veľmi smutné. Keď sa Neil ženil prvýkrát s Katyou Jones, bola pri tom celá rodina. Tentoraz zostali všetci bokom,“ prezradil zdroj pre denník The Sun. Podľa neho si príbuzní myslia, že Chyna mohla rodinné nezhody riešiť súkromne, namiesto toho, aby sa z nich stala verejná kauza.
Napätie medzi Chynou a Neilovou rodinou pritom trvá už dlhší čas. Koncom minulého roka modelka otvorene prehovorila o problémoch so svojou budúcou svokrou a obvinila ju zo šikanovania, rasizmu a dlhodobého nerešpektovania. „Od chvíle, keď sme sa spoznali, som čelila šikanovaniu, rasizmu a neustálej neúcte. Urobila som všetko pre to, aby sme si vybudovali dobrý vzťah, no nikdy som sa nedočkala rovnakej snahy z druhej strany,“ napísala na sociálnej sieti. Podľa jej slov Neilova rodina zámerne ignorovala aj krst ich dcéry Havany. „Bol to výnimočný deň, no rozhodli sa neprísť. Jediné, na čom záleží, je to, aby bola naša dcéra obklopená láskou. Jej šťastie bude vždy na prvom mieste,“ odkázala.
Neil a Chyna oznámili v roku 2023 nielen radostnú správu o očakávaní spoločného dieťaťa, ale aj zásnuby. Tanečník svoju partnerku požiadal o ruku počas romantickej dovolenky na Bali. Po troch rokoch vzťahu svoju lásku spečatili svadbou, na ktorú budú zrejme spomínať nielen pre množstvo šťastných okamihov, ale aj pre rodinné nezhody, ktoré ju sprevádzali.