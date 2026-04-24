Košice na sviatok menia režim: Zamestnanci dostanú 8. mája voľno, otvorených bude len pár škôl

KOŠICE - Mesto Košice udelí väčšine svojich zamestnancov 8. mája pracovné voľno s náhradou mzdy. V tento deň bude otvorených sedem základných škôl (ZŠ) a 15 materských škôl (MŠ) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že prioritou mesta zostáva zabezpečenie základných služieb pre obyvateľov.
Do práce len nevyhnutní
„Dňa 8. mája 2026 nastúpia do práce len tí zamestnanci mesta, ktorí zabezpečujú nevyhnutnú prevádzku kompetencií mesta alebo tí, u ktorých má výkon práce v tento deň preukázateľný ekonomický význam. Všetkým, ktorí v ten deň budú pracovať, patrí príplatok za prácu vo sviatok v súlade so Zákonníkom práce. Prípadne je možné po dohode čerpať náhradné voľno, a to výlučne so súhlasom zamestnanca,“ uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
Z dôvodu zabezpečenia poskytovania služieb občanom bude podateľňa a kancelária prvého kontaktu otvorená od 8.00 do 12.00 h. Do práce pôjdu aj príslušníci mestskej polície a vybraní zamestnanci mestských podnikov pracujúci v nepretržitých prevádzkach. Linky MHD budú 8. mája premávať podľa cestovných poriadkov platných počas dní školských prázdnin. V klasickom režime bude otvorená zoologická záhrada aj zariadenia športovej infraštruktúry v meste.
Školy vo sviatočnom režime
Mesto Košice pripomína, že ako najväčší školský úrad na Slovensku je zriaďovateľom 98 škôl a školských zariadení. Informovalo, že viaceré ZŠ udelia 8. mája riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací proces by mal fungovať v siedmich ZŠ a v prevádzke bude aj 15 MŠ. Ďalších 42 bude zatvorených. Dvere v uvedený deň zostanú zatvorené aj na všetkých piatich základných umeleckých školách a v centre voľného času.
Rodičia a prázdninové škôlky
„Desiatky rodičov nám počas prieskumov v našich MŠ avizovali, že 8. mája budú musieť byť v práci. Z tohto dôvodu sme podľa záujmu rodičov ponechali v prevádzke niektoré MŠ, ktoré pôjdu v takzvanom prázdninovom režime. To znamená, že ich v rámci zberných tried budú môcť využiť aj deti z iných MŠ, ktoré budú v tom čase zatvorené,“ spresnila vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková.
V rámci konsolidácie sa 8. máj a 15. september tohto roku zrušili ako dni pracovného pokoja, no sviatkom zostali. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. V prípade, ak by všetci zamestnanci mesta Košice išli v uvedených dňoch do práce, pre Košice by to znamenalo zvýšenie mzdových nákladov približne o 1,2 milióna eur.
„Sme jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Košiciach. Máme spolu 6500 zamestnancov, z ktorých 3835 pracuje v školách a školských zariadeniach. Vyše milión eur, ktoré vďaka týmto opatreniam ušetríme, investujeme v tomto roku radšej do opravy chodníkov a cestnej infraštruktúry, z čoho budú mať osoh všetci Košičania,“ dodal primátor Jaroslav Polaček.