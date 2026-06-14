Obrie vyšetrovanie OpenAI! Tvorca ChatGPT čelí žalobám za samovraždy aj mrazivým obvineniam

NEW YORK - OpenAI vyšetruje koalícia generálnych prokurátorov viacerých amerických štátov, ktorí si od spoločnosti pôsobiacej v oblasti umelej inteligencie vyžiadali informácie o širokom okruhu tém. Informuje o tom agentúra Bloomberg.
Hovorca spoločnosti uviedol, že OpenAI pri vyšetrovaní spolupracuje. „Umelá inteligencia je nová výkonná technológia a každý deň pracujeme na tom, aby ľudia mohli bezpečne a zodpovedne využívať jej prínosy. Obavy, ktoré vzniesli generálni prokurátori, berieme vážne a máme v úmysle s ich úradmi konštruktívne komunikovať,“ uviedol hovorca OpenAI.
Uvedenie chatbota ChatGPT spoločnosťou OpenAI koncom roka 2022 odštartovalo prudký nárast záujmu o umelú inteligenciu a jej širšie využívanie v ekonomike. Spoločnosť patrí medzi najhodnotnejšie startupy na svete, pričom v marcovom kole financovania bola ocenená na 852 miliárd USD (736,58 miliardy eur). OpenAI začiatkom tohto týždňa uviedla, že podala žiadosť o vstup na burzu.
Začiatkom júna štát Florida zažaloval OpenAI a jej šéfa Sama Altmana. Obvinil firmu, že ignorovala bezpečnostné varovania a sprístupnila svoj chatbot ChatGPT napriek tomu, že vedela, že môže používateľom škodiť. OpenAI čelí aj žalobám jednotlivcov, ktorí tvrdia, že ChatGPT spôsobil rôzne ujmy deťom aj dospelým vrátane obvinení, že prispel k samovraždám. „Dnešný ChatGPT je bezpečnejším prostredím pre maloletých a ľudí nachádzajúcich sa v ťažkých životných situáciách, so zabezpečeniami, ktoré ich nasmerujú na reálne zdroje pomoci a dôveryhodné ľudské kontakty,“ uviedol hovorca.