Nočná mora každého šoféra pri Svite: VIDEO Na diaľnici sa vyrútilo auto v protismere!

SVIT – Na slovenskej diaľnici D1 sa v sobotu dopoludnia odohrali scény, z ktorých tuhne krv v žilách. Vodičov prechádzajúcich úsekom pri Svite šokovalo biele osobné auto, ktoré sa z ničoho nič vyrútilo v protismere.
Na nebezpečnú situáciu, ktorú zachytila palubná kamera jedného z áut, upozornil spravodajský portál tnlive.sk. Od fatálnej čelnej zrážky v stokilometrovej rýchlosti delili nič netušiaceho šoféra iba milimetre a bleskový reflex.
Na zverejnených záberoch z autokamery je jasne vidieť mrazivý moment, kedy sa bielemu vozidlu idúcemu v nesprávnom smere stihlo prvé auto vyhnúť doslova v poslednej chvíli. Ak by vodič v správnom pruhu čo i len na sekundu stratil ostražitosť, nehoda mohla mať fatálne následky.
Mrazivé video okamžite vyvolalo obrovskú vlnu hnevu a vášnivé diskusie na sociálnych sieťach. Ľudia nešetrili kritikou na adresu hazardéra za volantom bieleho auta. Prípad však otvára aj širší problém s infraštruktúrou v tejto lokalite. Miestni šoféri, ktorí úsek pod Tatrami dôverne poznajú, totiž upozorňujú, že táto extrémne nebezpečná situácia sa na danom mieste nedeje po prvýkrát. Podľa ich slov je na vine nešťastne riešené dopravné značenie alebo zmätočný vjazd na diaľnicu.