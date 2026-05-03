Porovnanie našich sviatkov s Poliakmi: Veď kráčame úplne opačným SMEROM, susedia zvažujú nový voľný deň!

BRATISLAVA/VARŠAVA - Debata o voľných dňoch sa opäť dostáva do centra pozornosti. Kým v Poľsku chcú politici počet sviatkov ešte navýšiť, Slovensko ide opačným smerom – aspoň dočasne. Rozdiel medzi oboma krajinami je pritom už dnes citeľný.

Na najnovšie detaily v prípade sviatkov v Poľsku upozornil tamojší portál Fakt.pl.

Slovensko patrí medzi "sviatkových lídrov" v EÚ

Na Slovensku je dlhodobo jeden z najvyšších počtov sviatkov v Európskej únii. Celkovo ide o 16 sviatkov (štátne sviatky + dni pracovného pokoja). 

Medzi sviatky patria napríklad:

  • 6. január (Traja králi)
  • Veľký piatok a Veľkonočný pondelok
  • 1. máj (Sviatok práce)
  • 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) - zrušený deň pracovného pokoja
  • 15. september (Sedembolestná Panna Mária) - zrušený deň pracovného pokoja
  • 1. november a vianočné sviatky

Práve vysoký počet voľných dní je dlhodobo predmetom diskusií – najmä zo strany zamestnávateľov, ktorí upozorňujú na ekonomické dopady.

Poľsko má menej sviatkov, no chce ich viac

V Poľsku je aktuálne 14 dní pracovného voľna, teda menej ako na Slovensku. Tamojší poslanci však aktuálne riešia návrh, ktorý by pridal až šesť ďalších dní voľna, vrátane 2. mája.

Ak by návrh prešiel, Poliaci by sa mohli dostať na úroveň Slovenska alebo ho dokonca prekonať.

Zaujímavosťou je, že návrh počíta aj s tzv. "predvečermi sviatkov" – teda dňami pred významnými sviatkami, ktoré by sa stali oficiálne voľnými.

Slováci kráčajú opačne a smerom k redšiemu voľnu v roku 2026

Zatiaľ čo Poľsko rieši rozšírenie voľna, slovenská vláda v rámci konsolidačných opatrení pristúpila k opačnému kroku.

V roku 2026 sa preto zrušilo voľno pre dva sviatky:

  • 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom)
  • 15. september (Sedembolestná Panna Mária)

Tieto dni síce zostávajú sviatkami, no už nie sú dňami pracovného pokoja – teda bežne sa v nich pracuje. Spôsobilo to hlavne značný chaos v prípade zamestnávateľov, ktorí vo viacerých prípadoch zamestnancom "nanútili" dovolenky. V tento deň by totiž mohli pracujúci zamestnanci dostať 100-percentné príplatky.

Výsledok? Rozdiel sa zmenšuje

V dôsledku tejto zmeny bude mať Slovensko v roku 2026 len približne 11 dní pracovného pokoja, čo je citeľný pokles. Slováci teda dočasne stratia svoju pozíciu "rekordéra" vo voľných dňoch.

Rozdiel v prístupe je zrejmý. Zatiaľ čo Poľsko zvažuje posilnenie work-life balance cez viac voľna, Slovensko rieši najmä verejné financie – aj za cenu toho, že ľudia prídu o časť oddychu.

