Hromadné prepúšťanie v ďalšej veľkej firme! O prácu má v Košiciach prísť zhruba 200 ľudí

BRATISLAVA - Americká firma AT&T s pobočkou v Košiciach má hromadne prepúšťať zamestnancov. O prácu môže údajne prísť až 200 ľudí.
Informáciu priniesol Denník N s odvolaním sa na nemenovaného zamestnanca spoločnosti. Prepúštanie sa podľa ich informácií týka najmä zamestnancov, ktorí vybavujú prichádzajúce hovory, aj ich manažérov. Dôvodov môže byť viac, medzi nimi aj nástup umelej inteligencie a vplyv konsolidácie.
O hromadnom prepúšťaní sa malo šuškať už zhruba dva mesiace. "Najmä potom ako nám vo februári zrušili nedeľnú prácu a boli sme upovedomení, aby sme si všetci aktualizovali osobné údaje, hlavne osobné emaily,“ uviedol zdroj. Na pondelok 13. apríla následne firma zmenila približne 200 až 230 zamestnancom rozvrh, aby sa zúčastnili mítingu. Po ňom už mali všetci v rozvrhu "offline".
Správy o prepúšťaní potvrdil aj odborový zväz. „Žiaľ, informáciu už môžeme potvrdiť. Práve sme boli – veľmi rudimentárne – informovaní o organizačnej zmene, ktorá sa dotkne Košíc, s účinnosťou od 1. júla," uviedla odborová organizácia uniJa, ktorá zastupuje zamestnancov z firiem AT&T, IBM či Dell.
AT&T redukovala počet zamestnancov aj v januári 2021, kedy bolo zrušených zhruba 10 percent z vtedajších 2 800 pracovných miest. Dôvodom bol znížený dopyt po službách počas pandémie koronavírusu a úsporné opatrenia.
AT&T je jedna z najväčších telekomunikačných spoločností na svete so sídlom v USA. Poskytuje služby v oblasti mobilných sietí, internetu, cloudových riešení a firemných IT služieb. Na slovenský trh vstúpila v roku 2006, na Slovensku má pobočky v Košiciach a Bratislave, dokopy u nás zamestnáva až 2-tisíc ľudí.