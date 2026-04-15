Streda15. apríl 2026, meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica

Hromadné prepúšťanie v ďalšej veľkej firme! O prácu má v Košiciach prísť zhruba 200 ľudí

BRATISLAVA - Americká firma AT&T s pobočkou v Košiciach má hromadne prepúšťať zamestnancov. O prácu môže údajne prísť až 200 ľudí.

Informáciu priniesol Denník N s odvolaním sa na nemenovaného zamestnanca spoločnosti. Prepúštanie sa podľa ich informácií týka najmä zamestnancov, ktorí vybavujú prichádzajúce hovory, aj ich manažérov. Dôvodov môže byť viac, medzi nimi aj nástup umelej inteligencie a vplyv konsolidácie.

O hromadnom prepúšťaní sa malo šuškať už zhruba dva mesiace. "Najmä potom ako nám vo februári zrušili nedeľnú prácu a boli sme upovedomení, aby sme si všetci aktualizovali osobné údaje, hlavne osobné emaily,“ uviedol zdroj. Na pondelok 13. apríla následne firma zmenila približne 200 až 230 zamestnancom rozvrh, aby sa zúčastnili mítingu. Po ňom už mali všetci v rozvrhu "offline".

Správy o prepúšťaní potvrdil aj odborový zväz. „Žiaľ, informáciu už môžeme potvrdiť. Práve sme boli – veľmi rudimentárne – informovaní o organizačnej zmene, ktorá sa dotkne Košíc, s účinnosťou od 1. júla," uviedla odborová organizácia uniJa, ktorá zastupuje zamestnancov z firiem AT&T, IBM či Dell.

AT&T redukovala počet zamestnancov aj v januári 2021, kedy bolo zrušených zhruba 10 percent z vtedajších 2 800 pracovných miest. Dôvodom bol znížený dopyt po službách počas pandémie koronavírusu a úsporné opatrenia.

AT&T je jedna z najväčších telekomunikačných spoločností na svete so sídlom v USA. Poskytuje služby v oblasti mobilných sietí, internetu, cloudových riešení a firemných IT služieb. Na slovenský trh vstúpila v roku 2006, na Slovensku má pobočky v Košiciach a Bratislave, dokopy u nás zamestnáva až 2-tisíc ľudí.

Nela s telom dvadsiatky vyviedla všetkých z omylu: Do pol pása som ok, ale... A čo Tina?
Nela s telom dvadsiatky vyviedla všetkých z omylu: Do pol pása som ok, ale... A čo Tina?
Prominenti
Hráč HC Košice Šimon Petráš po prehre so Slovanom
Hráč HC Košice Šimon Petráš po prehre so Slovanom
Hokej
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový: Sme radi, že sme postúpili do finále
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový: Sme radi, že sme postúpili do finále
Hokej

Domáce správy

Hromadné prepúšťanie v ďalšej
Hromadné prepúšťanie v ďalšej veľkej firme! O prácu má v Košiciach prísť zhruba 200 ľudí
Domáce
Megaprojekt za 1,7 miliardy
Megaprojekt za 1,7 miliardy je bližšie k realite: Príprava tunela Karpaty pokračuje, čoskoro sa začnú robiť vrty
Domáce
Ilustračné foto
Súdna rada SR schválila svoje pripomienky k novele, týkajúcej sa tzv. kajúcnikov
Domáce
Mladý vodič nafúkal v Prašiciach viac ako 1,3 promile – polícia zasahovala na Duchonke
Mladý vodič nafúkal v Prašiciach viac ako 1,3 promile – polícia zasahovala na Duchonke
Nitra

Zahraničné

Acanthurus monroviae
Hrôza na chorvátskych plážach: Pláva tam veľmi nebezpečná ryba chirurg! Spôsobuje hlboké rany
Zahraničné
Taiwan chystá najväčšie vojenské
Taiwan chystá najväčšie vojenské cvičenie v dejinách, TOTO plánuje v prípade čínskej blokády!
Zahraničné
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Tragický požiar v bare v Crans-Montane má dohru: Taliansko začalo vlastné vyšetrovanie
Zahraničné
Vladimir Putin
Nastane obrat v Rusku? Kremeľ zvažuje zmiernenie obmedzení internetu pre obavy z poklesu podpory Putina
Zahraničné

Prominenti

Tajomstvo vzťahu českých hercov:
Tajomstvo vzťahu českých hercov: Bolo to vážne, ale... utiekla mu za Polívkom!
Osobnosti
Peter Pellegrini, Jovinečko
Šokujúca výpoveď Jovinečka: Priznal, kto mu ponúkal 30-tisíc eur za podporu Pellegriniho!
Domáci prominenti
Cameron Diaz
Kráľovná romantických komédií je späť! Ale prečo Cameron Diaz filmuje s tak antisexi hercom?
Zahraniční prominenti
Adela a Viktor Vinczeovci
Adela Vinczeová o kšefte v Česku: Je to iné ako relácie na Slovensku! Odkryla zákulisie
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Arabella Mia
STARŠÍ muži sú v posteli LEPŠÍ? Modelka z OnlyFans BEZ SERVÍTKY odhalila pravdu, ktorá mnohých urazí!
Zaujímavosti
Tento druh rakoviny na
Tento druh rakoviny na Slovensku mať nechcete: Nedostupné lieky, nedostupné liečebné postupy a takmer istá smrť!
vysetrenie.sk
Pohreb sa zmenil na
Pohreb sa zmenil na KRVAVÝ RING: Dve ženy sa SUROVO ZBILI priamo nad rakvou milenca! Padali FACKY aj nadávky
Zaujímavosti
Vražedná krása? Pod umelými
Vražedná krása? Pod umelými mihalnicami jej rástol NÁDOR mozgu: Za všetko môže JEDINÁ INJEKCIA!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Nie je to botox ani genetika: Čo robí skutočný rozdiel v tom, ako pleť u žien starne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce

Ekonomika

Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Štát odhalí váš budúci dôchodok: Mnohých môžu čísla zaskočiť, pozor na kľúčový detail!
Štát odhalí váš budúci dôchodok: Mnohých môžu čísla zaskočiť, pozor na kľúčový detail!
Ministri si platy stále nezmrazili: Hlas tlačí na Fica, padli aj ostré slová o solidarite!
Ministri si platy stále nezmrazili: Hlas tlačí na Fica, padli aj ostré slová o solidarite!

Šport

Juraj Slafkovský v poslednom zápase základnej časti NHL: Online z duelu Philadelphia – Montreal
Juraj Slafkovský v poslednom zápase základnej časti NHL: Online z duelu Philadelphia – Montreal
Juraj Slafkovský
Barcelona nenaviazala na vynikajúcu prvú polhodinu hry: Katalánci opäť oslabení vypadávajú
Barcelona nenaviazala na vynikajúcu prvú polhodinu hry: Katalánci opäť oslabení vypadávajú
Liga majstrov
Parížania nedopustili prekvapenie proti trápiacemu sa Liverpoolu: Francúzsky celok opäť vyhral
Parížania nedopustili prekvapenie proti trápiacemu sa Liverpoolu: Francúzsky celok opäť vyhral
Liga majstrov
VIDEO Infarktový záver najväčších gigantov: Hokejisti Slovana sú po výbornej otočke vo finále
VIDEO Infarktový záver najväčších gigantov: Hokejisti Slovana sú po výbornej otočke vo finále
Tipsport liga

Auto-moto

Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Ekonomika
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
Predstavujeme
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
Klasické testy
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Zaujímavé pracovné ponuky
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Domáce
Máte medzeru v životopise? Takto na ňu bez stresu odpovedzte na pohovore
Máte medzeru v životopise? Takto na ňu bez stresu odpovedzte na pohovore
Pracovný pohovor
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Aktuality

Varenie a recepty

Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Technológie

Objav starý 110-tisíc rokov prepisuje dejiny človeka. Neandertálci a Homo sapiens možno neboli len súperi
Objav starý 110-tisíc rokov prepisuje dejiny človeka. Neandertálci a Homo sapiens možno neboli len súperi
História
Vyhýbaš sa cukru a preferuješ umelé sladidlá? Vedci zistili, aké následky to môže zanechať na tvojom tele
Vyhýbaš sa cukru a preferuješ umelé sladidlá? Vedci zistili, aké následky to môže zanechať na tvojom tele
Veda a výskum
Nemusíš brať tabletky na tlak každý deň: Táto injekcia zabrala tam, kde lieky nestačili, stačí ju podať raz za pol roka
Nemusíš brať tabletky na tlak každý deň: Táto injekcia zabrala tam, kde lieky nestačili, stačí ju podať raz za pol roka
Veda a výskum
Populárna služba medzi Slovákmi hlási útok. Tento e-mail nie je podvod, no čoskoro ťa môžu kontaktovať aj skutoční podvodníci
Populárna služba medzi Slovákmi hlási útok. Tento e-mail nie je podvod, no čoskoro ťa môžu kontaktovať aj skutoční podvodníci
Bezpečnosť

Bývanie

Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne

Pre kutilov

6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Leto 2026 prinesie zmenu: Tieto znamenia budú medzi vyvolenými, ste medzi tými, ktorým osud konečne dopraje?
Partnerské vzťahy
Leto 2026 prinesie zmenu: Tieto znamenia budú medzi vyvolenými, ste medzi tými, ktorým osud konečne dopraje?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hromadné prepúšťanie v ďalšej
Domáce
Hromadné prepúšťanie v ďalšej veľkej firme! O prácu má v Košiciach prísť zhruba 200 ľudí
Acanthurus monroviae
Zahraničné
Hrôza na chorvátskych plážach: Pláva tam veľmi nebezpečná ryba chirurg! Spôsobuje hlboké rany
Taiwan chystá najväčšie vojenské
Zahraničné
Taiwan chystá najväčšie vojenské cvičenie v dejinách, TOTO plánuje v prípade čínskej blokády!
Megaprojekt za 1,7 miliardy
Domáce
Megaprojekt za 1,7 miliardy je bližšie k realite: Príprava tunela Karpaty pokračuje, čoskoro sa začnú robiť vrty

