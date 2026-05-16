Mzdové príplatky v roku 2026: Veľký PREHĽAD súm, ktoré vám nesmú chýbať na výplate

BRATISLAVA – Ak pracujete v noci, cez víkendy alebo počas sviatkov, zákon vám garantuje peniaze navyše k vašej základnej mzde. Keďže suma minimálnej mzdy pre rok 2026 vzrástla na 5,259 eura za hodinu, automaticky sa zvyšuje aj väčšina mzdových zvýhodnení.
Národný inšpektorát práce zverejnil podrobný prehľad, aby si zamestnanci mohli skontrolovať, či dostávajú to, na čo majú nárok. Väčšina príplatkov je naviazaná práve na hodinovú minimálnu mzdu, no pri nadčasoch či sviatkoch rozhoduje váš priemerný zárobok.
Príplatky naviazané na minimálnu mzdu
Tieto sumy sú stanovené ako percento z minimálnej hodinovej mzdy a platia pre každú odpracovanú hodinu.
- Práca v sobotu: Minimálne 50 % minimálnej mzdy (za určitých podmienok v kolektívnej zmluve sa môže znížiť na 45 %).
- Práca v nedeľu: Minimálne 100 % minimálnej mzdy (možné zníženie na 90 % pri špecifických prevádzkach).
- Nočná práca: Štandardne 40 % minimálnej mzdy. Pri rizikovej práci je to však minimálne 50 %.
- Sťažený výkon práce: Ak pracujete v prostredí zaradenom do 3. alebo 4. kategórie rizika, patrí vám kompenzácia najmenej 20 % z minimálnej mzdy.
Príplatky naviazané na váš priemerný zárobok
V týchto prípadoch nezáleží na minimálnej mzde, ale na tom, koľko v priemere zarábate vy.
- Práca nadčas: Štandardne 25 % z vášho priemerného zárobku. Pri rizikových prácach sa tento príplatok zvyšuje na 35 %. Zamestnávateľ sa však s vami môže dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna namiesto peňazí.
- Práca vo sviatok: Patrí vám mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % vášho priemerného zárobku. Aj tu je možná dohoda na čerpaní náhradného voľna.
Vyššie sumy mzdových zvýhodnení nad rámec zákonného minima môžu byť dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve zamestnanca.