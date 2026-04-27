Zrušený 8. máj motá zamestnávateľom hlavu! Nútená dovolenka nie je jediné riešenie: TOTO sú ďalšie možnosti

BRATISLAVA - V rámci konsolidácie sa 8. máj a 15. september tohto roku zrušili ako dni pracovného pokoja, no sviatkom zostali. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Hlavu v smútku z toho maju zamestnávatelia, pre ktorých to znamená zvýšené náklady. Viacero z nich už avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Riešením by pre nich však mohla byť vhodná organizácia pracovného času.
Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál upozornil, že z pohľadu zamestnávateľa sa dajú ušetriť finančné prostriedky spojené s prácou - neprácou zamestnancov dňa 8. mája 2026 vhodnou organizáciou pracovného času.
"U zamestnávateľa Z1 majú zamestnanci pracovný čas rozvrhnutý na 5 dní v týždni (Po-Pia), 8 hodín na zmenu. Ide o typický príklad rovnomerne rozvrhnutého pracovného času. Ak budú zamestnanci v piatok 8. mája 2026 pracovať, za 8 hodín majú nárok na mzdu a na príplatok za sviatok. Ak pracovať nebudú a budú mať prekážky na strane zamestnávateľa, za 8 hodín na prekážke dostanú náhradu mzdy 100 % priemerného zárobku," uviedol príklad.
"U zamestnávateľa Z2 majú zamestnanci pracovný čas rozvrhnutý tak, že v pondelok má zmena 7 hodín, v utorok, stredu a štvrtok 9 hodín, v piatok 6 hodín. Spolu je to 40 hodín za týždeň. Ide o rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas" pokračuje. Ak budú zamestnanci v piatok 8. mája 2026 pracovať, za 6 hodín majú nárok na mzdu a na príplatok za sviatok. Ak pracovať nebudú a budú mať prekážky na strane zamestnávateľa, za 6 hodín na prekážke dostanú náhradu mzdy 100 % priemerného zárobku.
V treťom prípade u zamestnávateľa Z3 majú zamestnanci pracovný čas rozvrhnutý tak, že v pondelok až štvrtok má zmena 9 hodín, v piatok (len) 4 hodiny. Spolu je to 40 hodín za týždeň. Ide o rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. "Ak budú zamestnanci v piatok 8. mája 2026 pracovať, za 4 hodiny majú nárok na mzdu a na príplatok za sviatok. Ak pracovať nebudú a budú mať prekážky na strane zamestnávateľa, za 4 hodiny na prekážke dostanú náhradu mzdy 100 % priemerného zárobku," dodal Mihál.
U ďalšieho zamestnávateľa majú zamestnanci pracovný čas rozvrhnutý na 4 dni v týždni (Po-Štv), 10 hodín na zmenu. Ide o nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Pretože na piatok 8. mája 2026 zamestnanci nemajú naplánovanú zmenu, pracovať nebudú a nebudú mať nárok na náhradu mzdy, respektíve mzdu.
"O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (čo znamená, že súhlas zamestnancov sa nevyžaduje). Ak zástupcov niet, rozhoduje zamestnávateľ bez prerokovania," doplnil Mihál s tým, že nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času je možné len po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so samotným zamestnancom.
"Pretože platí mimoriadna situácia (Ukrajina), podľa § 250b ods. 3 ZP počas MS je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. To znamená, že rozvrhnutie pracovného času na týždeň od pondelka 4. mája 2026 do nedele 10. mája 2026 stačí zamestnancom oznámiť vo štvrtok 30. apríla 2026," uzavrel.